Mordidas y secreciones: el día a día de un peluquero canino

Todo peluquero canino está expuesto a ser mordido por un perro, más aún, cuando es la primera vez que el animal visita la peluquería, pero, para quienes se dedican a este trabajo, una mordida forma parte del día a día.

Muchas veces, estas mordidas se deben a que los peluqueros prefieren no colocar bozal al momento de atender a los perros de razas pequeñas para no crearles ningún tipo de estrés, hacerles entender que no les pasará nada malo, y que así se acostumbren a ser atendidos.

Aparte de las mordidas, también se tiene que trabajar con secreciones (legañas, orine y excremento), una situación que no es inusual para los peluqueros.

El servicio de peluquería canina cobró interés cuando en redes sociales se compartió un video (grabado por una usuaria desde su auto), donde se relataba un supuesto maltrato por parte del peluquero canino hacia la mascota que atendía.

Sin embargo, la mayoría de los internautas salieron a contradecir lo que indicaba la usuaria, pues aseguraron que no había maltrato, solo un perro inquieto cuando se le estaba peinando. Incluso, los usuarios de las redes sociales mencionaron que esta es una labor no tan sencilla como algunos creen. La avalancha de comentarios en contra fue tanta, que la usuaria decidió eliminar el video.

Para Christian Heymann, de 44 años, y con 16 años de experiencia en peluquería canina, la paciencia es uno de los aspectos que debe reinar en un peluquero, porque hay perros difíciles, pero con el buen trato, respetándolos y dándoles su espacio, con el tiempo agarran confianza.

Por su parte, Luis Solís, de 32 años, también peluquero canino, dijo que uno de los aspectos más importantes de esta labor es que quien se dedique a ello le deben gustar los animales, para saber tratarlos adecuadamente y con cariño, evitando que se estresen cuando se les está atendiendo, además de actualizar día a día su conocimiento sobre peluquería.

“La peluquería canina ha dado un paso más actualmente y no es tan sencilla como algunas personas piensan, porque hay clientes que llegan con imágenes sacadas de internet como referencia de cortes o peinados para sus mascotas, y el peluquero debe saber hacerlo bien”. añadió.

El también peluquero canino Elías Araujo, de 28 años, contó que la primera vez que atendió a un perro fue de raza poodle, y además del corte con tijeras, se le pidió tinturarlo de color rosado (usó tinte especial para perros), y admitió que en ese momento se le hizo un poco difícil, porque estaba iniciando, pero no tuvo problema con el comportamiento del animal, porque este ya estaba acostumbrado a visitar peluquerías.

UN BALANCE ENTRE ESTÉTICA Y SALUD

La mayoría de las veces que los dueños de mascotas acuden a las peluquerías caninas es por estética, para tener un “perro bonito”, pero los peluqueros indicaron que principalmente se debe hacer por la salud del animal; un balance entre ambas.

Evitar que el pelo de la mascota termine con nudos o que la piel presente problemas por hongos, deberían ser aspectos a considerar por los dueños cuando lleven a sus mascotas a una peluquería, según los especialistas.

De acuerdo con Heymann, a los perros se les debe peinar en casa todos los días, al menos dedicarle cinco minutos al pelo de la mascota para evitar nudos.

Además, mencionó que una mascota debe ser bañada una vez a la semana, y esto debe ser realizado de la mano de un profesional, ya que este conoce qué tipos de productos requiere el pelo y la piel del perro, y aclaró que un buen baño no solo se basa en colocar champú.

“Hay que combinar lo estético y la salud de la mascota. Es importante que el cliente se preocupe más por el cuidado del pelo del perro, que compre spray, peinilla, champú, y recurrir a la peluquería canina”, agregó.

Para Araujo, lo más difícil en la labor es hacer conciencia en la gente sobre el tema de la peluquería, que se debe priorizar la higiene, el cuidado del pelo, y que la mascota esté bien de salud, no solo llevarlo a la peluquería para que luzca bonito.

“El 80% de los perros en el país, se podría decir que sufren de un problema en la piel por hongos, y esto se debe a factores como el ambiente (la humedad del país) y al mismo tiempo por no tener una buena práctica de baño”, indicó.

Araujo también se encarga de brindar capacitaciones a personas que deseen iniciar en esta labor. Empezó capacitando a peluqueros desde hace ocho años, incluso, hizo una gira nacional donde estuvo en diferentes peluquerías y veterinarias en Chiriquí, Veraguas y Colón.

Dentro de las capacitaciones, ofrece primero el conocimiento de las razas para hacer entender la necesidad básica de un buen baño, luego el secado, y por último el proceso de peluquería que consta de hacer no solo a un perro bonito, sino bien hecho.

Con el pasar de los años, se van sumando más tratamientos para perros, como keratina, plancha, pintura, sales de mar en grano, tratamientos de lodo, e incluso pedrería y trenzas, por lo tanto todo peluquero canino debe estar en un constante aprendizaje de todo lo nuevo que llegue al mercado para la buena salud del pelo y piel del perro.