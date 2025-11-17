Naviferias del IMA inician el 2 de diciembre a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que las tradicionales Naviferias de este año se llevarán a cabo de manera simultánea en diversas provincias del país.

Las Naviferias se iniciarán el 2 de diciembre y, por primera vez, se realizarán en paralelo en varios puntos del territorio nacional.

Del 2 al 5 de diciembre, las actividades se desarrollarán en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá (Chepo), acercando así productos accesibles a miles de familias.

La Caja Navideña, uno de los productos más esperados por la población, incluirá 10 libras de arroz, sal, azúcar, una lata de guandú y un jamón picnic con hueso, a un costo de 15.00 dólares.

Este año, el IMA ampliará su cobertura, pasando de 89 Naviferias realizadas en 2024 a 123 Naviferias en 2025, con el objetivo de llegar a más comunidades y garantizar que un mayor número de familias pueda beneficiarse.

El IMA recordó a la población que, para realizar sus compras, deben llevar efectivo, cédula y su bolsa reutilizable.

Los detalles completos sobre el calendario, ubicaciones y demás información relevante serán anunciados oportunamente en los canales oficiales de redes sociales del IMA.