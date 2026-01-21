OIEA apoyará formación técnica para operar equipos de alta complejidad en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió hoy con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, para revisar los avances en los proyectos de cooperación que el organismo mantiene con el país.

Durante el encuentro, Grossi detalló el progreso del proyecto para la instalación de un acelerador lineal en el nuevo Hospital de Bugaba, en Chiriquí.

Por su parte, el presidente Mulino propuso ampliar la colaboración hacia la capacitación técnica de profesionales panameños en el área de salud nuclear.

El objetivo de esta iniciativa es contar con personal calificado para operar y brindar mantenimiento a equipos de alta complejidad, como el acelerador lineal que se espera entre en funcionamiento a finales de este año. Ante esta solicitud, Grossi se comprometió a establecer un programa de formación técnica a corto plazo.

La reunión tuvo lugar en el marco del Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza.

