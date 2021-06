A partir del 4 de julio habrá cuarentena total los domingos en La Chorrera, Pesé y Penonomé

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció nuevas medidas de restricción de movilidad, ante el incremento de nuevos casos de la covid-19.

A partir del 4 de julio, se implementará el toque de queda los domingos en el distrito de La Chorrera, Pesé, Penonomé.

La cuarentena total es sin jornada laboral ni movilidad, desde el sábado a las 10:00 p.m hasta el lunes a las 4:00 a.m.

En Arraiján, Capira, San Carlos y Chame se mantiene el toque de queda de 10:00 p.m a 4:00 a.m.



Mientra que en la provincia de Herrera, los distritos de Ocú y Los Pozos mantendrán un toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m, debido a que los índices permiten medidas más flexibles.

En el resto de los distritos, se mantendrán con el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

En tanto, en la provincia de Coclé, se mantiene el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Por otra parte, se anunció que el servicio a domicilio o delivery se extenderá hasta las 11:00 p.m. a nivel nacional.

