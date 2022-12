PASE-U: Pagos por cheque también serán en enero

Los pagos por cheques del PASE-U se desembolsarán en enero debido a la logística de traslado de los funcionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) hacia estos sectores.

Nery Yee, jefa del PASE-U, expuso que próximamente se publicará el calendario de pago a través de esta modalidad.

Aunque el centro educativo no haya perdido clases, la logística para enviar a los funcionarios a entregar el cheque aún no se pondrá en marcha para evitar malentendidos.

"Todos los colegios no han subido la información de calificaciones y por eso no podemos hacer acreditación. Tenemos una logística en la que el personal de regional debe trasladarse a diferentes áreas y sería confuso pagar a una mitad y a otra no. Por eso tenemos calendarios que se publicarán en la primera semana de enero. Los que cobran por esta modalidad deben esperar", expuso Yee en entrevista con el canal estatal.

Por otra parte, la funcionaria advirtió que es importante matricular a los estudiantes para que puedan recibir sin problemas el primer pago de 2023.

Claman por el efectivo

El Ifarhu mantiene el pago a través de cédulas juveniles, lo que ha generado molestia entre un sector de los padres de familia, que alegan que esta modalidad les impide pagar otras cuentas como internet o colegial.

"Eso de pagar por cédula deben eliminarlo, porque en la escuela piden cosas y necesitas efectivo y no lo puedes tener porque lo tienes en la cédula. No todos los almacenes aceptan beca", manifestaron los acudientes en las redes sociales del Ifarhu.

"Bueno, que se paguen las matrículas con cédula, los restaurantes y zapaterías que se adapten también", ironizó otra beneficiaria.

Las quejas se dan tras el último anuncio del Ifarhu, en el que instan a los estudiantes que cobran por cédula a inscribirse en la billetera electrónica Listo.

La población estudiantil tendrá del 24 al 31 de diciembre para registrarse en www.listo.gob.pa. Según el Ifarhu, este mecanismo permite una mejor inclusión financiera digital.

