¿Por qué las declaraciones de Petro han caído tan mal en Panamá?

Las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, con relación a buscar los restos de combatientes colombianos en Bocas del Toro no han pasado desapercibidas en Panamá.

En este sentido, el expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, ironizó sobre la cantidad de restos que Petro debería llevarse.

"Hasta 1903 todos los muertos dentro del territorio panameño eran colombianos. Petro, por qué no te llevas los cementerios enteros de los fallecidos antes de 1903", destacó el exmandatario.

Petro dijo días atrás que pedirá a Panamá poder trasladar a Colombia los cuerpos de los caídos en Bocas del Toro.

"Quiero ir a Bocas del Toro a pedirle al gobierno panameño que, en ese lugar que alguna vez fue de Colombia, podamos desenterrar esos cuerpos y traerlos", expuso.

Para el catedrático Miguel Antonio Bernal, estas declaraciones demuestran el desconocimiento del mandatario colombiano, quien a su criterio se ha pasado de la raya.

"La guerra de los Mil Días de a malas llegó hasta Coclé. En Bocas no hubo enfrentamientos. Viene a Panamá, donde no hemos sido capaces de encontrar los restos de los desaparecidos durante la dictadura. ¿Por qué no dice que viene a buscar los restos del padre Gallego?", destacó.

Agregó que las pretensiones de Petro son contradictorias debido a que todos los que murieron en este conflicto para efectos prácticos eran colombianos.

"Él dice que viene a buscar los restos de los liberales, pero qué pasó con los conservadores", subrayó.

Bernal dijo que es preocupante la complacencia del gobierno de Laurentino Cortizo en este sentido.

"La élite gobernante de Colombia, incluyendo a Petro, jamás ha terminado de tragarse que Panamá es independiente de Colombia", puntualizó.

