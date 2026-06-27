Presentarán anteproyecto para frenar el cobro de "gastos de cierre" y abusos de la banca

El diputado Raúl Pineda anunció durante una entrevista en Radio Panamá que su partido presentará el próximo 1 de julio un anteproyecto de ley orientado a regular y frenar el cobro de los denominados "gastos de cierre" que las entidades bancarias aplican a los usuarios cada cinco años.

Durante su intervención, el parlamentario señaló que este tipo de cargos representan una afectación directa al bolsillo de los ciudadanos, por lo que la propuesta busca establecer mayor equidad y transparencia en las transacciones y obligaciones crediticias dentro del sistema financiero nacional.

El parlamentario hizo un llamado directo a ponerle un alto a esta práctica a partir del primero de julio, para que los bancos no sigan cobrando cada cinco años el mencionado gasto de cierre.

Explicó que cada una de las personas que tienen hipotecas a 20 o 30 años sufren este problema, ya que los bancos no les advierten sobre estos cargos, los cuales pasan desapercibidos porque simplemente amplían el plazo de los años.

Al respecto, cuestionó qué sucede cuando los ciudadanos alcanzan la edad de jubilación y sus ingresos disminuyen drásticamente, preguntándose cómo hacen para pagar la casa si las letras continúan subiendo sin una justificación.

Pineda detalló que, mientras existen excepciones como la Caja de Ahorros o el Banco Nacional que no aplican esta medida, lamentablemente el 90% de los bancos privados sí lo hacen.

Criticó fuertemente la falta de claridad en el sistema y se preguntó de qué es exactamente el cobro de este gasto de cierre.

En este sentido, reflexionó sobre la mecánica de los pagos, indicó que a los trabajadores se les descuenta el salario de forma puntual por parte de las empresas los días 15 y 30, pero cuestionó por qué ese dinero no se abona inmediatamente al capital, lo que permitiría a los ciudadanos pagar menos años de hipoteca.

Para el diputado, esta es una discusión necesaria que llevarán al pleno legislativo, asegurando que con un sistema de pagos más ágil se podrían ahorrar entre cuatro y cinco años de hipoteca.

Indicó que este es apenas uno de los proyectos de ley que presentarán como partido, mencionando también el tema de las tasas de interés y recordando el contexto histórico de la liberación bancaria.

Señaló sin rodeos que el presidente que liberó el tema de los intereses bancarios fue Martín Torrijos, una realidad que no van a esconder.

Finalmente, el diputado denunció que existe un claro abuso hacia los consumidores, quienes acuden a las entidades bancarias con la necesidad imperativa de conseguir un techo para sus familias.

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