Panamá
Prófugo de La Joyita localizado y aprehendido en el distrito de Chepo; había alterado su apariencia
- Maryori Sánchez/ nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
Aprehenden a Maykol Fernando Villarreal Pérez quien figura entre los prófugos del centro penitenciario La Joyita.
Noticias Relacionadas
-
Gobierno descarta destituciones 'forzadas' de ministros señalados por posibles conflictos de intereses
-
Panamá y Reino Unido refuerzan lucha antidrogas con entrega de lanchas tácticas para la Policía Nacional
La Policía Nacional logró la captura de Maykol Fernando Villarreal Pérez, uno de los prófugos del centro penitenciario La Joyita.
La captura del ciudadano se desarrolló en una residencia ubicada en la barriada La Primavera, distrito de Chepo.
Durante el operativo, el ciudadano se mantenía oculto y había alterado su apariencia para evitar ser identificado. Sin embargo, las unidades de Localización y Captura de la Dirección de Investigación Judicial lograron ubicarlo.
La detención fue posible gracias a la información proporcionada por la comunidad. El apoyo ciudadano resultó clave para que las autoridades concretaran la aprehensión.
Al mismo tiempo, la Policía Nacional reiteró que mantiene activos los operativos de búsqueda. El objetivo es dar con los demás privados de libertad que aún permanecen evadidos.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.