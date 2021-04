Proyecciones indican que no hay aceleración de casos de covid-19 en Panamá

Los indicadores epidemiológicos de la covid-19 han mejorado durante las últimas semanas en Panamá, sin embargo, los expertos hacen un llamado a mantenerse alerta.

Versión impresa

El epidemiólogo Arturo Rebollón aseguró que en este momento la aceleración de casos se está corriendo cada vez más y que no hay señales de que se aproxime una tercera ola.

"No vemos una aceleración. De marzo se corrió a mayo y ahora está para finales de junio o julio, pero no vemos ningún indicio. Las proyecciones indican que no hay aceleración en Panamá", comentó.

Según el galeno, hay que aprovechar la situación para realizar una apertura gradual, acelerar la economía y reforzar la educación en torno a las medidas de bioseguridad.

"El riesgo de infección siempre estará, tenemos que mantener un nivel de alerta alto, pero de forma natural", detalló.

Durante los últimos dos días, el reporte de fallecidos ha sido de una persona. Este lunes, en tanto, la cifra de positivos nuevos fue de 203, que suman 4,020 casos activos de coronavirus.

En esta línea, el infectólogo Javier Nieto considera que el panorama invita a la esperanza.

"Fue reportado un fallecido en Panamá y aunque cualquier vida perdida resulta desafortunada, el escenario es esperanzador. ¡No bajemos la guardia! La luz al final del túnel está cerca", opinó.

VEA TAMBIÉN: No negarán vacunas contra la covid-19, pero piden a residentes del 8-7 acudir el día de su cita

Nieto considera que acelerar la vacunación y asegurar la disponibilidad de cualquier vacuna es y debe ser la meta.

Compartimos la actualización de datos sobre #COVID19 en nuestro país.

Lunes 19 de abril de 2021. Parte 1.#ProtégetePanamá#UnidosVenceremos pic.twitter.com/9HEm85Mfvm— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) April 19, 2021

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!