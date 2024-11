Proyecto de reformas a la CSS no se retirará de la Asamblea Nacional

Pese a que varios miembros de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional han solicitado al Ejecutivo el retiro del proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social, esto no sucederá.

“El proyecto no se va a retirar, que lo tengan claro”, expresó el presidente José Raúl Mulino durante su conversatorio semanal.

Recalcó que esto no es un pedido personal ni del Gobierno, por lo tanto, confía en que la Asamblea responderá al país como corresponde, por su parte, sancionará la ley con los ajustes y cambios que se le apliquen.

“No quiero hablar de veto, esa ley se va a aprobar, y sí, la voy a sancionar inmediatamente”, dijo.

Las facultades del Órgano Ejecutivo le permiten vetar o sancionar el proyecto, es decir, no puede modificar lo que se apruebe en tercer debate en la Asamblea Nacional.

Para el abogado Juan Carlos Araúz, el Legislativo debe jugar el rol constitucional que le corresponde que es realizar la discusión y determinar si es necesario aplicar o no modificaciones al mismo, de ser así, estas deben ser viables.

Araúz mencionó que no se trata de aprobar o rechazar el proyecto, los diputados deben sustentar su voto al país.

"Ya no hay espacio para no enfrentar el problema que se reconoció que existe, por eso todos los actores están obligados a ser propositivos en favor del pueblo panameño", acotó.

El jurista recalcó que la población demanda una Caja de Seguro Social "digna y eficiente".

Según las autoridades no existe ningún otro plan para reformar la entidad de salud, por lo tanto, el proyecto de ley que surgió de las mesas de conversaciones con distintos gremios es la única vía para solucionar la crisis del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y atención médica.

El mandatario cuestionó las declaraciones de algunos miembros de la junta directiva de la CSS en las sesiones de consultas, afirmó que en estos encuentros se manejan cifras “algaretemente” y las exposiciones están más encaminadas a hacer “show político” en lugar de presentar propuestas sustentadas.

Mulino anunció que si el país quiere que los fondos de la CSS sigan en el Banco Nacional de Panamá al 2%, él lo respetará, no obstante, lo que busca la propuesta presentada por el Ejecutivo es obtener una inversión mayor.

Las autoridades esperan que del Legislativo salga una propuesta “posible” para sustentar el sistema de seguridad social, ya que, su integralidad es vital.

Aunque el presidente no se refirió a los comentarios de que se evalúa retirar el aumento de las edades de jubilación, señaló que el proyecto sin dicho incremento no funciona, enunciado que deja clara su posición con respecto al tema.

“Este proyecto no funciona sin los tres años de edad de jubilación, no funciona sin el 3% de aumento de la cuota para el empleador, no funciona si el Estado reduce los $966 millones que está comprometiéndose a aportar al fondo común solidario de la CSS”, acotó.

Con el propósito de dar a conocer su propuesta, el Ejecutivo realizará varias inducciones, iniciando este sábado 23 de noviembre con la explicación de los informes actuariales y financieros a los miembros de la Comisión de Salud.

Posteriormente, se realizará un recorrido nacional para a través de los Consejos Provinciales exponer el proyecto, de manera que, todos conozcan a detalle el mismo y puedan resolver sus dudas.

La gira provincial comenzará el próximo lunes 25 de noviembre.