El destino de las actuales instalaciones del Hospital Aquilino Tejeira, una vez abra sus puertas la obra que está en construcción, aún no se ha definido, destacó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

De acuerdo con el jefe del Minsa, primero deben analizarse las condiciones de los edificios para tomar decisiones.

“Esta estructura tenemos que analizarla con la Dirección de Infraestructura de Salud (DIS) para que entren estructuralmente a ver cómo está. Hay que ver realmente si esa estructura aguanta mantenerse funcional todavía así o qué otras cosas se pueden utilizar en esa infraestructura. Así que eso todavía no lo hemos definido en ese sentido”, manifestó el ministro.

La entrega del nuevo Aquilino Tejeira estaba prevista para enero de 2026, sin embargo, Boyd Galindo reiteró que será necesario más tiempo para que esté listo, debido a que el contratista no ha cumplido con los plazos.

El ministro expuso que una vez se abra el nuevo hospital, el personal se trasladará, aunque todavía no será suficiente.

“El hospital nuevo no estará listo el 1 de enero de 2026. He visto que está atrasado. Los que están trabajando en el Aquilino actual van a mudarse para allá. No es suficiente cantidad de personal ese que está ahí, para operar ese nuevo hospital que se está haciendo, que es mucho más grande”, precisó.

En este sentido dijo que será necesario nombrar más personal, aspecto que se abordará en 2026 cuando se termine el hospital.

Cuando se adjudicó la construcción del hospital, este tenía un valor de 166 millones de dólares, ahora la cifra va por 214 millones debido a las adendas que han tenido que sumarse. En este momento cuenta con un 68.74% de avance físico, mientras que el avance financiero es del 61%.

Para este mes se prevé que el Minsa pueda suministrarle 30 millones de dólares al contratista, lo que le permitiría reforzar la mano de obra. Además, el compromiso es que al recibir la suma pueda ordenar el equipamiento médico.

“No hay un gran desfase entre los avances y los pagos. El contratista no ha estado cumpliendo, y lo mejor que hemos conseguido es su compromiso con los equipamientos médicos y que una vez reciba los pagos incrementará la fuerza laboral”, dijo Julio Bergantino, asesor del Despacho Superior en temas de Infraestructura.

Añadió que el contratista tuvo el año pasado mucho dinero a disposición para ejecutar y no lo hizo.

Frente a los atrasos, en esta y en diferentes obras, el diputado Augusto Palacios hizo un llamado a reforzar la fiscalización y seguimiento. Además de prever el personal de salud con el que deben contar los nuevos centros hospitalarios.

La semana pasada, el Minsa solicitó un traslado de partida por 1 millón de dólares para trabajos de mantenimiento en los edificios actuales. Las rehabilitaciones, según el titular de Salud, son necesarias para que el hospital siga funcionando mientras la nueva instalación se termina.