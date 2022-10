Reflujo gastroesofágico: ¿Cuándo debo acudir al médico y qué sucede si ignoro los síntomas?

El reflujo gastroesofágico es un problema de salud con alta prevalencia en América Central, donde 30 de cada 100 pacientes mayores de 18 años lo padece, viendo así afectada su calidad de vida.

Esta es una enfermedad en la que el contenido del estómago, ya sean secreciones pancreáticas, bilis o ácido, asciende nuevamente al esófago ocasionando múltiples síntomas y si no se atiende a tiempo puede conducir a complicaciones.

El doctor costarricense León De Mezerville, especialista en gastroenterología, destaca que con una atención adecuada, el paciente puede recuperar su vida normal. De Mezerville conversó con Panamá América acerca de lo que usted debe tener en cuenta si padece reflujo.

¿Cuáles son los síntomas de alerta que produce el reflujo gastroesofágico?

Los síntomas más clásicos son sensación de acidez o de quemazón detrás del pecho, la cual sube desde la boca del estómago hasta la garganta y eso te quita calidad de vida. Otros síntomas que se pueden asociar son dolor de pecho (parecido al de un infarto del miocardio), tos crónica, inflamación del oído y sinusitis. Si uno no controla la enfermedad y no se hace el diagnóstico, a largo plazo puede dar algo tan serio como estrechez o cáncer de fin del esófago.

¿Cuándo debo buscar atención médica?

Lo primero es la edad. Si tengo más de 40 y tengo síntomas de reflujo lo mejor es hacerse una gastroscopia. Si soy un muchacho de 20 años y la enfermedad por reflujo me da acidez, dolor de pecho y agruras dos veces por semana y no se me quita, debo buscar ayuda. Pero el signo más inminente y peligroso es si me atoro, si la comida se queda atorada es un síntoma de buscar ayuda rápidamente.

¿Qué pasa cuando recibo el diagnóstico?

Desde que se tiene el diagnóstico correcto de enfermedad por reflujo, con o sin daño en el esófago, uno empieza una estrategia con cambios en el estilo de vida o medicación. Si la persona es fumadora debe suspenderlo y si se estresa mucho debe manejarlo. Luego siguen las medidas antireflujo: de la cena a la cama deben pasar al menos tres horas, no se deben tomar siestas en la cama sino en sillones reclinables, la cabecera debe estar elevada unos 15 centímetros más que el resto del cuerpo. Además la posición para dormir es boca arriba o del lado izquierdo, nunca boca abajo o del lado derecho.

¿Cuáles son los alimentos que menos se aconseja consumir?

Los alimentos que más reflujo producen son el café negro, pizza, salsa de tomate. Los alimentos procesados como el jamón, salami y la comida extremadamente grasosa, de igual forma, producirán reflujo. El postre que no debe indicarse es el chocolate ni tampoco las bebidas carbonatadas. El peor trago para el reflujo es el vino tinto porque relaja el esfínter, el cual se abre y permite que se devuelva el líquido ácido del estómago.

¿Es dolorosa la gastroscopia?

Las personas tienen que ir en ayunas. En ocasiones se utiliza anestesia tópica y en otros los anestesistas sedan a la persona para que se duerma. El procedimiento consiste en que se introduce a través de la boca una cámara para ver las porciones del estómago. Puedes meter pinzas y hacer biopsias. Con estos estudios uno puede encontrar lesiones tempranas que con el mismo endoscopio las puede quitar y así la persona no evoluciona a cáncer. Por cada 100 personas que llegan a consulta, 30 tienen reflujo. Es muy prevalente.

¿En los casos más severos cuáles son los tratamientos?

En los casos más severos tienes que hacer cirugía o dilatación. Si tengo una persona de 20 años con enfermedad por reflujo y le digo que tiene que tomar pastillas por el resto de su vida, la pregunta que siempre asalta es: ¿por qué no me opera? La mayor causa de esta enfermedad es la hernia hiatal, que es un defecto entre el esófago y el estómago. Con la cirugía laparoscópica de Nissen se quita la hernia y se mejora el esófago. De cada 100 personas que van al quirófano, 90 quedan bien y 10 necesitarán medicamentos.

¿Qué técnicas nuevas hay?

Los doctores que nos gusta la gastroscopia estamos aprendiendo técnicas a través del mismo para cerrar ese defecto y no tener que mandar al paciente al quirófano. El reflujo es más que todo tratamiento médico y no del cirujano.

¿Se puede recuperar la calidad de vida una vez se diagnóstica reflujo gastroesofágico?

No debe temer si tienen un diagnóstico correcto, empieza las medidas antireflujo y sigue el tratamiento. Es una enfermedad con muchos síntomas, pero si se trata con las medicinas correctas puede hacer vida normal y volver a comer cosas pesadas.

