Reportan 57 defunciones por influenza; el 95% no estaba vacunado

Un total de 57 defunciones por influenza se han registrado a nivel nacional, de ellos, el 95% no contaba con la vacuna, informó la directora regional de Salud de San Miguelito, Yaritzel Ríos.

De acuerdo con Ríos, en San Miguelito se han reportado dos fallecidos y a la fecha se han aplicado más de 60,000 dosis de la vacuna contra influenza, en los centros de salud y puestos ubicados en los diferentes corregimientos de este distrito.

Las autoridades hacen el llamado a la población para que acudan a vacunarse para prevenir enfermedades respiratorias y no se compliquen ante un contagio de influenza.

Se informó que las vacunas están disponibles de forma gratuita en todos los Centros de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) y en las Policlínicas de la Caja de Seguro Social (CSS).

Al presentar síntomas respiratorios como tos, estornudos, secreción nasal, fiebre, dificultad al respirar, dolor de garganta, recomiendan acudir al Centro de Salud o Policlínica más cercana.

Además, sugieren no automedicarse, si tiene síntomas, no acudir a lugares de alta concentración de público. Las personas con influenza u otra enfermedad respiratoria, no deben visitar a pacientes internados en hospitales, clínicas u otros.

Si los niños presentan síntomas de resfriado los padres no deben enviarlo a la escuela para evitar más contagios. Es por ello que debe llevarlo a la instalación de salud para que reciba atención médica, dijo Ríos.

También, recomiendan a la población adoptar medidas de prevención y control como lavarse las manos frecuentemente, uso de mascarilla, cubrirse la boca y nariz, al estornudar o toser (usar pañuelo, o el ángulo del codo para retener las gotitas expulsadas.



