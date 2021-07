Roaming sin costo: la nueva apuesta de Tigo

La competencia en telefonía celular en Panamá ha generado que las compañías operadoras sean cada vez más innovadoras para captar y mantener el interés de sus clientes. En esa estrategia está Tigo Panamá, que esta vez apostó por la mejora de un segmento bastante atractivo: el servicio de roaming.

La novedad en dicho servicio gira en torno a la “libertad”, de hecho, el producto de la compañía se denominó Roaming Libre, porque permite utilizar la data y minutos mientras se está de viaje en algunos países, sin costo adicional y sin activación previa.

De acuerdo con Hildegart Lasso, directora PostPago de Tigo Panamá los clientes con planes postpago individual desde $27 y clientes con planes empresariales desde $30, pueden utilizar el servicio en 19 países de América: Canadá, Estados Unidos, México; todo Centroamérica y Sudamérica (Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina a excepción de Guyana y Surinam.

Los minutos incluidos en el servicio de Roaming Libre aplican para llamadas desde el país visitado hacia Panamá, llamadas dentro del país visitado y llamadas recibidas. La cantidad de minutos incluidos es de acuerdo con el plan de cada cliente. Según la compañía, en caso de agotar los minutos incluidos para Roaming Libre, se genera un cargo a la factura.

La iniciativa de Roaming Libre surgió ante la preocupación de los clientes por la generación de altos costos al llegar a Panamá.

“Lo que nos han dicho nuestros clientes es que muchos al viajar desconectan el roaming, porque les preocupa que les llegue una factura súper alta por cargos de este servicio, y escuchando dijimos: “Vamos a lanzar un producto innovador, diferente, que le dé ese valor agregado a los clientes”, comentó Lasso, quien explicó además que antes contaban con el servicio de Roaming sin Fronteras el cual tenía un costo.

En caso de que se viaje a países que no son parte de la oferta Roaming Libre, se podrá utilizar la oferta de Roaming sin Fronteras, que permite usar la data del plan a un costo diario de acuerdo al paquete que se seleccione.

“El cliente no tiene que hacer nada. Llega al país destino que está dentro de la oferta, activa los datos y ya; es automático, no tiene que activar nada, no tiene que llamar a ningún lado a informar que va a viajar.”, explicó.

Ante la alta demanda por estar conectados y una infinidad de servicios y aplicaciones para conseguirlo, el servicio de roaming sin costo resulta atractivo para los usuarios; precisamente, Lasso dijo que el cliente tiene la facilidad de usar la plataforma que mejor considere.

“Esto representa robustecer la oferta comercial que damos a nuestros clientes...eso es lo que estamos buscando; más que rentabilidad, hoy estamos dispuestos a olvidarnos de esa rentabilidad con mantener a los clientes con nosotros”, admitió Lasso.

La compañía espera la buena aceptación del innovador servicio, que fue analizado y puesto a prueba antes de su lanzamiento para el beneficio de clientes pospago individual y empresariales.