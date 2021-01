Rosario Turner da consejos sobre el estrés post covid-19 y le llueven cuestionamientos

Desde su salida de la jefatura del Ministerio de Salud (Minsa), la exministra Rosario Turner ha mantenido un perfil bajo. Pocas veces acude a actos públicos, a pesar de ser asesora del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y en redes sociales, donde antes exponía recomendaciones y datos relacionados al avance de la pandemia, su actividad se ha limitado a compartir información de otras personas.

Esto hasta ayer. La exjefa de la cartera de salud decidió brindar consejos a los pacientes de coronavirus, junto a un artículo relacionado al tema.

"El estrés crónico post covid-19 afecta el cerebro. Estas recomendaciones son interesantes para reducir el impacto negativo en la salud por esta enfermedad. Hacer ejercicio, mantenerse socialmente conectado, aprender una nueva actividad, etc.", precisó la galena.

Más allá de sus consejos, el mensaje de Turner causó curiosidad entre los usuarios de Twitter.

No faltaron los que la seguían cuestionando sobre por qué no continuó al frente del Minsa, mientras que otros le confesaban su admiración.

Su publicación también sirvió para acentuar el debate en relación con la práctica de ejercicios al aire libre.

"Pero usted no permitía hacer ejercicio cuando estaba al frente del Minsa. No hay forma que permitan el ejercicio al aire libre, es lamentable que el Minsa siendo dirigido por médicos no le preste atención a la salud mental deteriorada por esta pandemia", consideraron los cibernautas.

Turner dejó de ser la ministra de salud en junio de 2020, tras cerca de tres meses al frente del manejo de la pandemia de covid-19.

Sobre su salida lo único que se sabe es lo dicho por el presidente Laurentino Cortizo, quien explicó que fue por desgaste.

Turner no se ha referido al tema o brindado declaraciones desde entonces.