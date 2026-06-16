Sancionan a conductor de equipo pesado por violar restricción en el Puente de las Américas

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) sancionó de forma enérgica al conductor de un vehículo de equipo pesado ($750) tras ser plenamente identificado en un video difundido en las redes sociales, donde se observa el incumplimiento de la restricción de peso establecida para transitar sobre el Puente de las Américas.

Restricciones por incendio y evaluación de la losa

Las medidas de restricción de circulación para vehículos que superen las 10 toneladas por esta importante vía interoceánica se reactivaron con rigurosidad luego de un incendio registrado recientemente en las cercanías de uno de los pilares principales de la estructura. El incidente obligó a las autoridades a limitar la carga pesada sobre el viaducto para evitar fatigas en los materiales y garantizar la estabilidad estructural mientras duran las inspecciones de campo.

Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) esperan conocer los resultados de un estudios exhaustivos sobre la losa del puente. El objetivo de estas evaluaciones estructurales es determinar con precisión los pasos técnicos a seguir para su mantenimiento preventivo y ejecutar las reparaciones necesarias que permitan prolongar la vida útil de esta vital infraestructura que conecta la capital con el interior del país.

Sanción por video digital y llamado a la conciencia vial

La infracción contra el conductor del camión fue procesada formalmente conforme a lo estipulado en el Artículo 204 del Reglamento de Tránsito de la República de Panamá. Dicho articulado legal reconoce como plenamente válidos los registros gráficos y audiovisuales obtenidos mediante videos de ciudadanos, cámaras de vigilancia y otros dispositivos electrónicos como elementos de prueba contundentes para la aplicación de boletas y sanciones administrativas.

Los estamentos de tránsito recordaron a todos los gremios de transporte de carga y conductores particulares que el cumplimiento estricto de las normas y de las restricciones de tonelaje vigentes es fundamental para proteger la infraestructura vial del Estado. Asimismo, enfatizaron que estas prohibiciones temporales buscan salvaguardar de forma prioritaria la seguridad de los miles de usuarios que utilizan diariamente esta vía de comunicación terrestre.