Sicarelle negó alto costo por limpieza de hoteles hospitales

Sicarelle Holdings Inc., empresa que ofrece los servicios de limpieza especializados en hospitales, instituciones públicas y empresas privadas desde 2011, rompió el silencio para defenderse de lo que ellos han llamado información falsa en el precio que pactaron por la limpieza de los hoteles hospitales dedicado al cuidado de pacientes con COVID-19.

“Aclaramos a la opinión pública que nuestra empresa -de forma responsable y transparente- trabajó con el Ministerio de Salud (Minsa) desde inicios de la pandemia por COVID-19, cobrando por sus servicios una cifra coherente y dentro de los parámetros normales del sector en que se desarrolla”, señaló la empresa.

Sicarelle manifestó que contrario a las informaciones falsas publicadas en La Prensa que afirman que el precio que dieron por limpieza de cada habitación de los hoteles hospitales era de entre 45 y 50 dólares, la verdadera cifras dista mucho: 7.74 dólares por habitación servida.

“Sin embargo, en las últimas semanas, Sicarelle Holdings Inc. ha sido mencionada negativamente en una serie de publicaciones hechas por el diario La Prensa –a partir del 15 de julio pasado- en base a información que ha probado ser falsa hasta por el propio Ministerio de Salud, y apoyándose en una sola fuente anónima, y sin respaldo de ningún documento”, dijo Sicarelle.

La empresa explicó que opera desde el 2011 bajo certificaciones nacionales e internacionales vigentes, con los más altos estándares de calidad. “En la actualidad, contamos con más de 500 colaboradores directos, lo que representa alrededor de 2000 familiares de manera indirecta”.

Sicarelle reveló que a principio del mes de abril último, “fuimos invitados por el Minsa para hacernos cargo de la limpieza, desinfección, tratado de la basura hospitalaria y lavandería de ropa para un grupo de hoteles que el gobierno había convertido en hoteles-hospitales para atender pacientes con COVID-19. Así lo dejó claro el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, el pasado 18 de julio en una entrevista a varios medios que fue el Gobierno que solicitó los servicios de Sicarelle Holdings Inc. en medio del estado de emergencia”.

Fueron 13 hoteles a los que Sicarelle Holdings Inc. ingresó con el objetivo de desinfectar, limpiar, tratar la basura hospitalaria, y lavar la ropa de todos los pacientes.

Por este servicio -pedido de urgencia-, la empresa cotizó al Minsa un precio diario promedio de 7.74 dólares por habitación, “muy lejos de los entre 45 y 50 dólares por habitación por día publicados por el diario La Prensa, cuyo texto se basó en fuentes anónimas y sin presentar ningún documento”.

La empresa dijo que todas las cifras pueden ser corroboradas por el Minsa, a raíz de que este ministerio controla y audita todos los procesos de nuestros servicios a través de personal administrativo y de enfermería que se encuentra en estos hoteles-hospitales.

Incluso, Eusebia de Copete, jefa nacional de Enfermería del Minsa, dijo a los medios: “las enfermeras hemos garantizado la limpieza de estos hoteles. Somos las que decimos qué se limpia y cuánto dura esa limpieza y podemos decir que se hacen diariamente y correctamente”. Esto, refiriéndose a trabajo de Sicarelle Holdings Inc, dijo la empresa en un comunicado.

Respecto del uso de un espacio reducido en el hospital San Miguel Arcángel para la instalación de un centro para el lavado y secado exclusivo de la ropa de los pacientes alojados en los hoteles-hospitales, el 2 de abril pasado, Sicarelle Holdings le presentó una propuesta por escrito al director del hospital San Miguel Arcángel, Rafael De Gracia, para ubicar las máquinas dentro de un pequeño espacio físico en ese hospital donde la empresa a cambio se comprometió a compensar todos los costos de luz, agua y espacio. Todo el servicio de lavado y secado se realizó bajo altos estándares de bioseguridad.

“Como compensación, ofrecimos al hospital San Miguel Arcángel contratar a nuestro costo trabajadores para que realicen las labores de clasificación de los desechos orgánicos y la disposición de los desechos peligrosos del hospital, así como su posterior incineración”, aclaró Sicarelle.

“Reiteramos que hasta el momento hemos cumplido con el 100% de los servicios que se nos solicitó dentro de los hoteles-hospitales, y no hemos tenido ninguna queja por parte del MINSA. Todo el trabajo de Sicarelle Holdings Inc. aún no ha sido pagado; sin embargo, la empresa nunca ha dejado de prestar los servicios solicitados de forma eficiente y segura”, apuntó la empresa en su comunicado.

