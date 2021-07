Sinaproc advierte que sistema de baja presión provocará lluvias hasta el domingo 11 de julio

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) anunció que por la interacción de un sistema de baja presión con la onda tropical #13, se prevé lluvias hasta el domingo 11 de julio sobre el territorio nacional.

De acuerdo con la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETSA), actualmente, esta onda tropical está ubicada en la región central del país.

Para esta tarde, se esperan lluvias con actividad eléctrica y ráfagas de viento hasta las 6:00 p.m. en Coclé, Los Santos, Veraguas, Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, comarca Ngäbe Buglé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, comarca Guna Yala y comarca Emberá Wounaan.

Etesa reiteró que continúa vigente hasta mañana un aviso de vigilancia por condiciones marítimas adversas en el Caribe panameño, por lo que las olas estarán variando entre 1 a 2 metros de altura.

Ante el registro de tormentas eléctrica, el Sinaproc recomienda evitar el uso de celulares o teléfonos fijos, no usar aparatos electrodomésticos y no asomarse al balcón o ventanas abiertas.

La entidad también recomienda si está lloviendo, evitar conducir a altas velocidades.

No intentar cruzar ríos, arroyos o canales, evitar acercarse a postes o cables de energía eléctrica.

Vigilar a los niños y refugiar a las mascotas.

