Trasladaron 29 reos calificados de alta peligrosidad a la estación aeronaval de la Isla Coiba

El Ministerio de Seguridad, a través de la coordinación de sus fuerzas, está ejecutando un plan de acción para extremar el control a los cabecillas de estructuras criminales, reduciendo su capacidad de incidencia y articulación delictiva.



Ayer se ha producido el traslado de 29 reos calificados de alta peligrosidad, quienes se encontraban recluidos en diversos centros penitenciarios del país. Los privados de libertad han sido trasladados de manera escalonada al centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval de la Isla Coiba, Teniente Nelson Tenas, mediante una operación desarrollada bajo estrictas medidas de seguridad y control.



Este centro dependiente del Servicio Nacional Aeronaval cuenta con fuerzas altamente capacitadas en el combate al narcotráfico y con equipamiento de última generación para neutralizar cualquier actividad ilícita.



Esta medida, se produce en el marco de la vulnerabilidad que presenta el centro de detención de Punta Coco, desde donde se estarían coordinando actividades ilícitas afectando a ciudadanos panameños.



Toda la acción se realizó en cumplimiento de la normativa vigente que permite a la Policía Nacional para ejercer la seguridad interna y al Servicio Nacional Aeronaval para ejercer la seguridad externa del Centro de Detención Preventiva para Personas Privadas de Libertad.



Calificadas de Peligrosidad Extrema. Todo esto en el marco de la protección de la Seguridad Nacional, amenazada por los reos trasladados.



La planificación y ejecución de esta operación fue el resultado de las coordinaciones interinstitucionales, con el propósito de garantizar un traslado seguro, ordenado y eficiente, en estricto apego a la ley y a los protocolos de seguridad establecidos.



La acción, ejecutada por la Policía Nacional y el Servicio Aeronaval, forma parte de los planes del Estado para fortalecer la seguridad, contribuir a la disminución de los índices de criminalidad y reforzar el control sobre las dinámicas delictivas que afectan al país.



El Ministerio de Seguridad Pública reitera su compromiso de adoptar las medidas necesarias para preservar el orden público, fortalecer la seguridad penitenciaria y garantizar la protección de la ciudadanía frente a las amenazas derivadas del crimen organizado.