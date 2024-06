Udelas violó derechos de profesora Rueda, señala Defensoría

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) ha vulnerado múltiples derechos de la profesora Gianna Maribel Rueda Manzano, expone una resolución de la Defensoría del Pueblo .

Rueda triunfó el año pasado en las elecciones para rectora de esta universidad, pero su victoria ha sido desconocida y además ha sido víctima de represalias desde entonces.

Este llamado de atención a UDELAS se conoce cuando el miércoles esta universidad realizó nuevas elecciones para rector, ignorando los comicios que ganó Rueda.

La resolución No. 7010c-2023 de la Defensoría indica que el acoso laboral y la discriminación hacia la Dra. Rueda, evidenciados por el hostigamiento sistemático y las represalias sufridas, constituyen una flagrante violación de la Ley No. 7 de 2018 y la Ley No. 82 de 2013.

"Estas leyes protegen el derecho de todas las personas a trabajar en un entorno seguro y libre de discriminación, así como el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia basada en el género, conforme a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará)", reseña la nota.

De acuerdo con la Defensoría, la suspensión injustificada de Rueda de su cargo como Secretaria General y la revocación de su nombramiento como rectora constituyen una violación adicional del derecho al trabajo y al debido proceso, consagrado en la Ley No. 7 de 2018.

Estas acciones, a juicio de defensoría, también socavan la legitimidad del proceso democrático interno de la UDELAS, y la autonomía de la comunidad universitaria para elegir a sus representantes.

También recuerda que la negativa de UDELAS en cooperar plenamente durante la inspección que hizo la Defensoría del Pueblo en enero de 2024, representa una clara falta de transparencia y rendición de cuentas.

La defensoría pide a UDELAS reconocer y respetar el resultado de las elecciones ganadas por Rueda, y rectificar la Resolución No. 01-2024 del 21 de febrero de 2024, con la cual se separó a la rectora electa de su cargo de docente regular titular II.

