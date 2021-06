Vacunas contra la covid-19 no inyectan ningún virus ni ocasionan que la persona se contagie

Las vacunas de Pfizer y AstraZeneca que se aplican en Panamá contra la covid-19 no inyectan virus, como piensan algunas personas que se contagian tras recibir el inmunizador.

Leonardo Labrador, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que la creencia de que luego de vacunarse se contrae, en algunos casos, la infección no es más que un mito.

"Estamos colocando partículas que simulan el virus, no estamos inyectando virus. Si la persona se enferma es porque tiene un virus vivo que se transmite de persona a persona. No podemos decir que me vacuné y me dio covid", dijo Labrador a TVN Noticias.

El galeno destacó que las vacunas de Pfizer y AstraZeneca no utilizan el principio de virus debilitado, sino de ARN mensajero (ARNm) para transmitir la información que necesita: "Es parecida al virus, pero no lo inocula".

Al contrario de la mayoría de las vacunas, que se elaboran basadas en un virus debilitado para que nuestro sistema inmune produzca anticuerpos, las que utilizan el ARNm (también llamadas génicas) buscan que el propio organismo genere una proteína del virus sin necesidad de inyectarlo.

Por otro lado, el epidemiólogo recordó que una persona inmunizada puede contraer la enfermedad pese a tener el esquema completo.

En este sentido, el médico comentó que la mayoría de las infecciones de covid-19 se presentan en el lapso entre la primera y segunda dosis.

"Después de la primera administración hay personas que han estado enfermas en lo que llamamos el período ventana. Necesitamos una segunda dosis para estar completamente inmunizados", apuntó.

Labrador precisó que el organismo tarda unas dos semanas en producir anticuerpos, tras el suministro de la vacuna, por lo que es necesario mantener las medidas de bioseguridad.

