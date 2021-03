Viceministro Montilla pide no satanizar vacunación contra la covid-19 a familiares de políticos

La transparencia en la vacunación ha sufrido algunos traspiés en Panamá y ante la llegada de más inmunizadores y su administración ya a nivel masivo, los políticos y altos funcionarios han pedido no satanizar el proceso cuando involucre a sus familiares.

El viceministro de Comercio e Industrias (Mici), Omar Montilla, recalcó que si los familiares están dentro de la fase y cumplen con los requisitos, no hay razón para hacer señalamientos.

"Lo que no queremos es que haya una cacería de brujas. Lo que no podemos hacer tampoco ahora que es ningún familiar de un político electo o miembro de la junta técnica que tenga 60 años, y que deba recibir la vacuna, se satanice y prefiera no irse a vacunar, porque estamos hablando de la vida", dijo Montilla a Telemetro.

Según el viceministro, los políticos y funcionarios tienen familiares, con los requisitos indicados, que residen en San Miguelito.

"En el caso de mi mamá, ella tiene que vacunarse en la escuela Colombia, ella tiene 60 años acabados de cumplir y es beneficiaria", dijo Montilla.

El cuarto lote de vacunas contra la covid-19 llegará a Panamá la madrugada de este miércoles 3 de marzo.

Al día siguiente, comenzará la Fase 2 del plan de vacunación, el cual se pondrá en marcha en San Miguelito.

"Tendremos dosis adicionales de vacunas llegando el miércoles en la madrugada; cantidad a ser confirmada, pero no nos defraudará", destacó el doctor Eduardo Ortega.

En San Miguelito, un 90% de los adultos mayores de 60 años que se vacunarán ya están registrados.