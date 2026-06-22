Caen dos prófugos de La Joyita tras operativo policial en Pan de Azúcar, San Miguelito

Tras 22 días de intensa búsqueda, unidades de la Policía Nacional recapturaron este fin de semana a dos prófugos del centro penitenciario La Joyita en el sector de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito.

Entre los detenidos se encuentra José Leonardo Cajiga Cuesta, quien fue localizado el lunes por las fuerzas policiales en el sector conocido como "El Hueco". Tras su aprehensión, el individuo fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para proceder con su traslado de regreso al centro penitenciario.

El comisionado Joel Hurtado, jefe de la Zona Policial de San Miguelito, informó que la operación se logró gracias a labores de inteligencia y al procesamiento de reportes ciudadanos. El jefe policial detalló que uno de los sujetos fue aprehendido tras una diligencia de allanamiento en una residencia, mientras que el segundo fue capturado en flagrancia en la vía pública dentro del mismo sector.

Con estas detenciones, las autoridades contabilizan un total de 15 prófugos que aún se mantienen pendientes de recaptura tras la evasión masiva ocurrida en dicho penal. La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que se mantiene habilitada de forma permanente la línea telefónica 104 para recibir información confidencial que facilite la localización de los evadidos restantes.

