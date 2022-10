Estados Unidos

Musk ya es dueño de Twitter y despide a sus máximos ejecutivos, según la prensa

Los medios, entre ellos The New York Times, The Washington Post y la CNN, citaron a fuentes anónimas conocedoras de la situación.

Washington

/

EFE

/

@panamaamerica

- Actualizado: 28/10/2022 - 08:05 am