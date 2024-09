Brindan atención a privados de libertad de la Nueva Joya

Unos 15 defensores públicos de la Sección de Cumplimiento, acompañados por asistentes legales de campo, se trasladaron el pasado jueves 12 de septiembre a las secciones A y B del Centro Penitenciario La Nueva Joya, en el corregimiento de Las Garzas, para brindar asesoría legal a cientos de privados de libertad, informó el Órgano Judicial.



Este recorrido es parte de las iniciativas que desarrolla el equipo de abogados del Instituto de la Defensa Pública como parte de la responsabilidad de esta instancia del Órgano Judicial (OJ) de brindar atención a todo privado de libertad del país que así lo requiera.

Los defensores y asistentes legales del Instituto de la Defensa Pública atendieron a los internos del penal que iban llegando al área de visita, a fin de conocer el estado de sus expedientes.

Estas jornadas los defensores públicos de cumplimiento brindan atención a los privados de libertad que ya mantiene una condena y no cuentan con un abogado particular.

La abogada Yadira López, defensora pública de la Sección de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial, detalló que las observaciones hechas por la mayoría de internos atendidos coincidían en la dificultad para acceder a servicios médicos, así como a los programas de estudio o de labores dentro del centro penitenciario.

“Otra de las quejas es que no se les ha clasificado, no han sido atendidos por la Junta Técnica para clasificación; o si han sido atendidos, no les han notificado en qué periodo están sus clasificaciones”, explicó López.

Adelantó que a finales del mes de septiembre realizarán una nueva visita a las secciones C y D de La Nueva Joya.

En noviembre irán a la cárcel La Joya, y posteriormente se empezará a programar el calendario de atención a los privados de libertad para el año 2025.

En los últimos dos años, la población penitenciaria aumentó 18%.

El sistema –con capacidad para 14.591 reclusos– alberga actualmente a 23,798 -22,623 hombres y 1,175 mujeres-.