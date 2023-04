‘72 Seasons’, lo nuevo de Metallica

Metallica ha presentado la canción principal de su próximo álbum de estudio, “72 Seasons”.

Una obra de siete minutos y medio que abre el nuevo disco, "72 Seasons" es la cuarta oferta anticipada de su homónimo, luego del reciente lanzamiento de la "epopeya" (Rolling Stone) "If Darkness Had A Son” aclamado por Consequence como “una retrospectiva sónica de la carrera (de Metallica)”, así como el “abrasador” (Guitar World) “Screaming Suicide” y el “atronador, vertiginoso” (Billboard) primer sencillo “Lux Æterna”.

‘‘72 Seasons’’ establece el tono para el álbum expansivo e implacable de 12 canciones y 77 minutos.

La epopeya escrita por Hetfield/Ulrich/Hammett es nada menos que una encarnación del concepto detrás del título del nuevo disco, como se detalló previamente en las propias palabras de James Hetfield.

"72 Seasons", la canción, ya está disponible para reproducción y descarga, y como una pista de gratificación instantánea con todos los pedidos anticipados. “72 Seasons”, el álbum, se lanzará el 14 de abril de 2023 a través de Blackened Recordings de Metallica.

Fue producido por Greg Fidelman con Hetfield & Ulrich, 72 Seasons es el primer nuevo álbum de estudio de Metallica desde Hardwired…To Self-Destruct de 2016.

Se lanzará en 2LP de vinilo negro de 140 g y variantes de edición limitada, CD, digital y en Dolby Atmos (transmisión donde esté disponible).

Concierto

Las entradas ya están a la venta para todos los espectáculos de la gira mundial M72 de Metallica.

Presentado en todo el mundo por Liquid Death y Blackened American Whiskey y promocionado por Live Nation, M72 verá a la banda tocar dos noches en cada ciudad que visite, y cada No Repeat Weekend presentará dos listas de canciones y alineaciones de apoyo completamente diferentes.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

La gira M72 contará con un nuevo y audaz diseño de escenario circular que traslada el famoso Metallica Snake Pit al centro del escenario, así como el pase de gira completa I Disappear y más.

Para obtener más información sobre boletos de un día y dos días, experiencias mejoradas y más, visite https://www.metallica.com/tour/

Una parte de las ganancias de cada boleto vendido se destinará a la fundación All Within My Hands de Metallica.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!