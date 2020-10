Abren votaciones de los E! People's Choice Awards

Este año Panamá está más pendiente de los E! People's Choice Awards 2020, pues Jacky Guzmán está nominada en Influenciador del Año.

Para aquellos que quieren apoyar ya arrancó el proceso de votación oficial de los E! People's Choice Awards 2020 donde los ganadores serán elegidos por el público.

En cada una de las 44 categorías, los seguidores de todo el mundo pueden elegir a las estrellas que representan lo mejor del mundo del cine, la televisión, la música y la cultura "pop".

Según informó la organización, la transmisión celebrará un año sin precedentes en la cultura "pop", al tiempo que reunirá a la industria del entretenimiento y sus simpatizantes para honrar a los campeones y héroes que han inspirado este año, transmitido en vivo desde Barker Hanger en Santa Mónica, California, el domingo 15 de noviembre a través de E! Entertainment.

Entre las grandes estrellas agasajadas, está Jennifer López, quien será honrada con el premio "The People's Icon Award" en la ceremonia.

J.Lo, ganadora del premio PCA y seis veces nominada, será honrada por sus actuaciones icónicas en el escenario y en la pantalla, incluida su premiada actuación en el medio tiempo del Super Bowl 2020 y su papel principal en la película aclamada por la crítica Hustlers, cuando los E! People's Choice Awards 2020 se lleven a cabo el domingo 15 de noviembre.

Famosos Charlize Theron y Will Smith hasta los favoritos de la televisión Dan Levy y Cole Sprouse y las superestrellas de la música Cardi B, Megan Thee Stallion, The Weeknd y Lady Gaga.

Incluso hay algunas categorías nuevas para elegir este año, como The New Artist of 2020, The Collaboration Song of 2020, The Soundtrack Song of 2020 y Influenciador Latino del año 2020 lo que eleva el total a 44 categorías en películas, televisión, música y cultura pop.

Estas son las mejores estrellas que 2020 tiene para ofrecer y sólo los fanes decidirán el ganador de cada categoría, ya que los E! People´s Choice Awards son la única entrega de premios para la gente, por la gente.

La votación terminará el viernes 23 de octubre así que cada fanático debe asegurarse que cada voto cuente.

Chris Hemsworth, Tom Hanks, Vin Diesel, Will Smith, Camila Mendes, Charlize Theron, Margot Robbie, Salma Hayek, Ben Affleck, This Is Us, Sofía Vergara, Bad Bunny, J Balvin, Justin Bieber, The Weeknd, Ariana Grande, Billie Eilish, Lady Gaga, Miley Cyrus, Taylor Swift, CNCO, Jonas Brothers, Becky G, Daddy Yankee, Maluma, Nicky Jam, Karol G, Ozuna, Britney Spears, Justin Bieber, Kim Kardashian West, Kylie Jenner, son solo algunos de los grandes nominados.

Los fanáticos pueden enviar un tweet o retweet público e incluir un hashtag de categoría, un hashtag de nominado correspondiente y #PCA.