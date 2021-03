Actor César Évora arremete contra los antivacunas

El actor César Évora dijo estar ansioso por recibir la vacuna contra el coronavirus y arremetió contra los que no creen en esta medida de prevención.

"Ya estoy desesperado por ponerme la vacuna, para estar un poco más tranquilo, pero aunque tenga la vacuna no hay que descuidarse, no quiere decir que ya eso se acabe, hay que seguir hasta que todo mundo esté inmunizado", señaló el actor de 61 años.

El actor no dejó de arremeter contra las personas que dudan en ponerse la vacuna para combatir la enfermedad, aldiendo locas teorías conspirativas, se lee en La Botana.

"El que no quiera creer en la vacuna es un nivel de ignorancia triste y serio, las vacunas son importantes porque nos inmunizan ante cualquier enfermedad, por eso hay tantas vacunas y se han quedado tantas vacunas", añadió.

El cubano hizo referencia a aquellos que aseguran que las vacunas contra el coronavirus son para controlar a la población, algo que dijo es una mentira.

“Se corrió una gran mentira que era para controlarnos mentalmente, eso no existe, eso es ignorancia”, añadió.

Los países ya han avanzado en el tema de la vacunación contra la covid-19.'



En una entrevista con el programa Hoy, César Évora comentó que espera muy pronto ponerse la vacuna contra el covid-19; recomendó que quiénes ya cuenta con ella deben seguir cuidándose.

El actor dijo que por ahora no sabe cuándo le pondrán la vacuna, pero que debido a su edad debe ser uno de los primeros en recibirla.

“No me han dicho, no sé cuándo me toque si por la delegación, la edad". dijo.

"Una persona como yo me imagino que son de los primeros", añadió.