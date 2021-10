Actrices contra la imposición de la eterna juventud

"Estaba frustrada, igual que tantas mujeres en diferentes carreras, ante la idea de que me dijeran: 'Bueno, eso es todo: has pasado por ese período en el que todo va a estar bien y ahora estas en los cuarenta y no nos interesa tanto tu narración o tus ideas o quién eres como mujer o como persona", dijo la reconocida actriz Nicole Kidman el pasado me de agosto a la revista "You".

La actriz de 54 años sigue cosechando éxitos con títulos como "The Undoing" o "Big Little Lies", coproducidas por su propia compañía Blossom Films. En el caso de "Big Little Lies", en colaboración con la productora de su compañera de reparto Reese Witherspoon, Hello Sunshine, puesta en marcha en 2016.

En su discurso de aceptación tras ganar un premio del Sindicato de Actores en 2018 por su papel en "Big Little Lies", Kidman aprovechó para poner esta realidad sobre la mesa. Sobre el escenario, la actriz australiana enunció el nombre de numerosas actrices como Meryl Streep, Jane Fonda, Judi Dench y Susan Sarandon, entre otras, y les dio las gracias por sus actuaciones pioneras. Después resaltó lo maravilloso que era que las actrices tuviesen hoy la oportunidad de tener una carrera pasados los cuarenta.

"Hemos demostrado y estas actrices y muchas más están demostrando que somos potentes, poderosas y viables", dijo. "Solo ruego a la industria que nos apoye, porque nuestras historias finalmente se están contando. Y es solo el principio y estoy orgullosa de ser parte de una comunidad que está instigando este cambio".

Cuando la actriz Olivia Wilde se presentó para un papel para la película "Wolf of Wall Street" de 2013 le dijeron que era "muy mayor", según dijo ella en el "The Howard Stern Show" y recogieron varios medios. No le especificaron si para interpretar a la primera mujer del protagonista o la segunda.

Ella tenía 29 años y el actor que hubiese sido su compañero, Leonardo Dicaprio, 38. Finalmente, en la piel de la primera esposa se metió Cristin Milioti, un año más joven que Wilde y once más que Dicaprio, y en la de la segunda, Margot Robbie, 16 años más joven que el actor protagonista.

Algo similar sucedió con la actriz Maggie Gyllenhaal, que con 37 años -ahora tiene 43- fue considerada demasiado mayor para interpretar a la amante de un hombre de 55 años.

"Me sorprendió. Me hizo sentir muy mal, me enfadó y luego me hizo reír", dijo a "The Wrap", en 2015.

Meryl Streep siguió trabajando después de cumplir los cuarenta y lo sigue haciendo, siendo una de las actrices más admiradas, pero no parecía que eso fuese la tónica común en la industria, sino más bien una excepción.

"Meryl Streep está brillante en 'August: Osage County', demostrando que todavía hay buenos papeles en Hollywood para Meryl Streeps de más de sesenta años", dijo Tina Fey en el monólogo de humor con el que ella y Amy Poehler abrieron los Globos de Oro de 2014.

