Adam Levine es señalado por otras mujeres, además de Sumner Stroh, de ser infiel

Adam Levine, líder de la banda Maroon 5, negó que le haya sido infiel a Behati Prinsloo, su esposa, con la modelo Sumner Stroh, sin embargo, a esta se han unido otras mujeres que aseguran haber recibido mensajes coquetos del músico.

Levine, de 43 años, afirmó que no fue infiel, pero admitió que sí hubo flirteo con la modelo de OnlyFans y scort, aunque Stroh asegura que la relación fue más allá de un simple coqueteo.

La comediante Maryka y otra mujer llamada Alyson Rose se han dedicado a desenmascarar a Levine, pues han publicado captura de supuestas conversaciones, donde el intérprete coquetea con ellas e incluso las invita a tener relaciones sexuales.

Maryka utilizó el hashtag “#ExposeAdamLevine” (“Desenmascara a Adam Levine”) para mostrar algunas fotografías y mensajes que el intérprete les envió, uno de ellos decía “distráete foll**** conmigo” y le confesaba que estaba “obsesionado” con ella.

Al ser confrontado por la comediante sobre su matrimonio, presuntamente Levine le comentó que era “complicado”.

Alyson Rose, por su parte, publicó, vía Tik Tok, captura de pantalla de los supuestos mensajes que intercambió con el líder de Maroon 5, le declaró que no había chica más sexy que ella e incluso reconoció que no debería estar hablando con Rose.

La primera es Maryka, quien puso en sus historias de Instagram una captura de pantalla en la que se lee que Adam le dice, "Nunca te disculpes por ser humana". A lo que ella contesta, "Jaja, pero no lo hice. Definitivamente me tomaré un tiempo lejos de…"

Una cuarta mujer, Alanna Zabel, la exinstructora de yoga del artista, recibió un mensaje sugerente del músico y utilizó su cuenta de Instagram para exponer al esposo de Prinsloo, quien actualmente está a la espera de su tercer hijo con Levine.

Zabel, instructora de la estrella entre 2007 y 2010, afirmó que su excliente les dijo a sus amigos que ella tenía “el mejor trasero de la ciudad y que era lindo”.

La otra chica se llama Alyson Rosef y compartió su experiencia a través de TikTok. Esta no solo mostró capturas de pantalla, sino también una nota de voz. Los mensajes son de enero y en ellos hablan de tatuajes y música. Cuando Alyson le expresó que solo escucha metal, él le…

“Un día me envió un mensaje de texto diciendo: ‘Quiero pasar el día desnudo contigo’”, expresó Zabel, sin embargo, pese a querer exponer al intérprete de “She Will Be Loved” luego dio marcha atrás y salió en su defensa.

Por otra parte, el drama entre Levine y Stroh continúa. La modelo reaccionó al comunicado del músico y pidió que alguien le diera un diccionario al vocalista de Maroon 5.

