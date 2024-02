Adam Sandler recibirá el premio ‘People's Icon’ 2024

E! Entertainment anunció que el aclamado actor, comediante y productor nominado al Globo de Oro, al Emmy y al Grammy, Adam Sandler recibirá el premio “People’s Icon” en los People’s Choice Awards 2024.

Adam Sandler será honrado por su impresionante carrera que lo ha transformado en una leyenda de la comedia, que incluye papeles icónicos en éxitos de taquilla como “Grown Ups”, “Happy Gilmore”, “The Wedding Singer” y muchos más.

Sandler también ha demostrado ser un actor versátil con papeles dramáticos más recientes aclamados por la crítica en “Uncut Gems”, “Hustle” y su próxima película “Spaceman”.

Los premios People’s Choice Awards 2024 se transmitirán en exclusiva por E! Entertainment desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California en vivo el domingo 18 de febrero 2024 celebrando un año sin precedentes en la cultura pop, al tiempo que reunirá a la industria del entretenimiento y sus fanáticos para honrar a los campeones, artistas y héroes que nos han inspirado durante todo el año.

El aclamado actor Simu Liu (“Barbie”) será el anfitrión del esperado evento.

“Adam Sandler ha brillado en la industria durante décadas, entreteniéndonos desde que comenzó en ‘Saturday Night Live’ hace más de 30 años”, afirma Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de eventos en vivo y especiales de NBCUniversal Entertainment.

“Desde Billy Madison hasta Mr. Deeds, sus inolvidables personajes han resistido la prueba del tiempo y han dejado su huella en el público durante generaciones. Estamos emocionados de honrarlo con el premio People’s Icon Award de este año”, añadió Neal.

Durante los últimos 30 años, Sandler ha disfrutado de un éxito fenomenal como comediante, actor, escritor, productor y músico. Sus películas han recaudado más de $3 mil millones en todo el mundo e incluyen éxitos de taquilla como “Grown Ups”, “Big Daddy”, “The Longest Yard”, “The Waterboy” y “Hotel Transylvania”. Sus películas son algunas de las más vistas, incluidas las recientes “You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah”, “Murder Mystery”, “Murder Mystery 2”, “Hustle”, “The Meyerowitz Stories” y “Hubie Halloween”, entre muchos otros.

La carrera de Sandler ha sido reconocida a lo largo de los años con varios premios, incluidos nueve People’s Choice Awards, seis MTV Movie Awards y 12 Kids Choice Awards. También ha sido nominado a dos premios Critics Choice, dos premios Gotham, un premio Globo de Oro, cinco premios Emmy y tres premios Grammy por sus múltiples álbumes de comedia que han obtenido multiplatino y han vendido en conjunto más de 6 millones de copias. A principios de este año, Sandler recibió el Premio Mark Twain de Humor Americano.

Entre los nominados se encuentran íconos de la industria como Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Ryan Gosling, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Pedro Pascal, Jennifer Aniston, Meryl Streep, Julia Roberts, Tom Cruise así como también Timothée Chalamet, Kim Kardashian, Jenna Ortega, Jennifer Lawrence, America Ferrera, Natalie Portman, Bad Bunny, Taylor Swift, por mencionar algunos. En representación de Latinoamérica brillan Ángela Aguilar, Anitta, Becky G, Kali Uchis, Karol G, Rosalía, Shakira, Young Miko, Bad Bunny, Bizarrap, Feid, Manuel Turizo, Maluma, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Ozuna.

