Adamari López y su vida amorosa

La actriz y presentadora de televisión, Adamari López pasa, por segunda vez, por el proceso de separación de su pareja sentimental.

Tal como se dio a conocer el jueves, Adamari López ya no está junto al bailarín Tony Costa. Relación que dio como fruto a la pequeña Alaïa Costa López, de años.

La lista de amores formales de López, no es larga, como sí ocurre con otras personalidades de la farándula. Ella estuvo casada con el cantante Luis Fonsi y luego con Tony Costa.

Este amor les duro cuatro años. Fonsi y López se conocieron en México en 2001 y fue solo hasta el 2003 que se reencontraron en Estados Unidos. Para ese entones, el cantante estaba promocionando un disco y ella de gira con la telenovela "Gata salvaje".

Un año después, en 2004 anunciaron su compromiso, casi al mismo tiempo que ella anunció que tenía cáncer de seno.

La boda se realizó el 3 de junio de 2006, en Puerto Rico. No obstante, el 8 de noviembre de 2009, López y Fonsi anunciaron su separación, a través de un comunicado de prensa. De esta relación entre los famosos no hubo hijos.

Pasados dos años, el amor le volvió a sonreír a Adamari López. En 2011 confirmó su relación con el bailarín español, Toni Costa.'

"He decidido hacer esto (...), es un tema difícil de conversar (...), prefiero que ustedes sepan que mi decisión es una que he analizado y he decidido poner en primer lugar el bienestar de mi familia", afirmó. La puertorriqueña, de 50 años, señaló que su decisión se basa fundamentalmente en "el respeto que le tengo a Alaïa", su hija de 6 años.