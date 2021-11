Adaptarán su libro para una serie

El libro de memorias de Mariah Carey, "The Meaning of Mariah Carey", llegará a la televisión a través de las manos del director de Precious y Empire, Lee Daniels.

La cantante está adaptando sus memorias para una serie de televisión.

La noticia apenas se confirmó, pero desde hace varios meses Mariah reveló algo sobre el proyecto: "Hicimos el libro y lo estamos preparando juntos. Estoy trabajando con mi amigo Lee Daniels. Y estamos hablando de la adaptación de mi libro. Preferiría hacer eso, por eso escribimos el libro primero. Broadway es una gran cosa, solo quiero hacer algo (…) probablemente será un programa de televisión. Lee probablemente escuchará esto y me matará, pero probablemente será una serie de ocho partes.", dijo.

En el libro, la cantante fue increíblemente franca sobre su vida, incluso detallando el abuso que presenció cuando era niña, se lee en La Botana.

El libro de Carey también saldra su exnovio Luis miguel ella apenas le dedica un breve capítulo en el que le describe como 'el Elvis latino' y asegura que en su primera cita él se emborrachó tanto que consiguió que saliera huyendo, aunque al día siguiente le envió un collar de diamantes para pedirle perdón.

Libro de memorias de la Cantante Carey podría dar pie a una serie increíble de ocho episodios.

Cantante Mariah Carey se encuentra ahora mismo en su época favorita del año, sobre todo porque es cuando más suena el All I Want For Christmas Is You.

Mariah "se entrega a fondo" en esta época del año debido a su difícil infancia. Sin embargo la cantante quiere que sus hijos se lo pasen "lo mejor posible" durante las fiestas, pero admitió que se empeña en hacerlas mágicas porque le ayudan a olvidar las "cosas deprimentes" que le han ocurrido en su vida.

Actualmente Mariah Carey, Khalid y Kirk Franklin, debutan con su nuevo tema, “Fall in Love at Christmas”.

La colaboración fue publicada por el sello discográfico de Carey en colaboración de rca records y rca Inspiration, Grabada en los estudios de Butterfly Lounge de Mariah en la ciudades de Atlanta y Los Ángeles.

