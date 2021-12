Adela Micha sobre comentario de Silvia Pinal: 'No fue mi intención lastimar a nadie'

Tras la polémica generada por el comentario "fuera del aire” que hizo la presentadora Adela Micha acerca de que, Silvia Pinal, enferma con covid-19, ya no tardaba en morirse, la periodista salió a pedir disculpa.

Versión impresa

Adela Micha dijo que no fue su intención lastimar a la familia y ofreció una disculpa.

Dijo: “No fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro".

Añadió: "Ofrezco sinceramente una disculpa desde el fondo de mi corazón, deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto”.

La actriz Silvia Pinal, de 90 años, fue internada de emergencia, en el Hospital Médica Sur, por una bradicardia e hipertensión, así como falta de oxigenación, a consecuencia del coronavirus.

Silvia Pinal, sí está vacunada contra el covid-19, pero le falta la de refuerzo, se lee en varios medios mexicanos.

La noticia se confirmó hasta el jueves, por lo que Micha, en su emisión transmitida esa mañana, expresó: “Ya no tarda en morirse. Me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella. Yo creo que ya se va a morir”, dijo y quedó grabado en un clip que se hizo viral en redes sociales.

Luego de esto la conductora de televisión se tomó unos minutos para afirmar que su intención no fue hablar mal de la salud de la actriz, que saltó a la fama durante la época de oro del cine mexicano y que su comentario había sido malinterpretado.

VEA TAMBIÉN: Personalidades panameñas que fallecieron en 2021

Señaló: “Me están diciendo que, en el corte, cuando me dijeron que Silva Pinal estuvo enferma, yo dije: ‘preparen la entrevista’ porque le había escrito Alejandra Guzmán para decirle que si me tomaba una llamada para que se viera la entrevista y sí comenté: ‘no se vaya a morir’ porque es mayor, le da covid-19, tiene 91 años y con una falla cardiaca hace seis meses”.

También dijo que pidió que se preparara la entrevista para ilustrar la llamada que le pidió a la cantante Alejandra Guzmán, pues su profesión “requiere adelantarse a los hechos”, lo cual no significa que no tenga “tacto” o que “no aprecie” a la familia Pinal.

“Dije: ‘voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más la llamada’. No por otra cosa. Ahí está aclarado. No me contradije, no soy falta de tacto. En televisión tienes que ilustrar las cosas y, por eso, pedí que buscaran la entrevista y así fue. Eso hace un reporteo y eso no quita que yo quiera mucho a la familia Guzmán”, resaltó la conductora de televisión.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!