Adele y Rich Paul están comprometidos, según 'Deux Moi'

Luego de casi dos años de relación Adele y Rich Paul, agente deportivo, se comprometieron, de acuerdo a Deux Moi, sitio que publica noticias de celebridades.

El informe sobre el compromiso proviene de una “fuente muy confiable” y reafirma los rumores de que la pareja pronto pasará por el altar, ya que Adele fue captada utilizando un anillo de diamantes en su dedo anular en un show en Las Vegas, el fin de semana.

No es la primera vez que la intérprete de “Rolling in the Deep” es vista usando el anillo, ya que lo estrenó en la ceremonia de los Brit Awards de 2022, por lo tanto, es posible que la pareja lleve comprometida por lo menos un año.

Por el momento, ni la pareja ni sus representantes han confirmado que vayan a casarse, sin embargo, se les ha visto muy felices en público desde que anunciaron su relación.

Adele y Rich Paul se conocieron en una fiesta hace algunos años e hicieron pública su relación en julio de 2021, cuando fueron vistos en el quinto partido de las finales de la NBA, en el que los Milwaukee Bucks vencieron 123-119 a los Phoenix Suns.

Más tarde, en la edición de noviembre de “Vouge”, Adele se sinceró sobre su relación con el agente deportivo:

“No era mi intención hacerlo público. Solo quería ir al partido”, dijo. “Es que me encanta estar cerca de él. Simplemente me encanta”. Además, añadió que él era genial, muy divertido y muy inteligente.

Desde entonces no han escondido su amor y se les ha podido ver en partidos de baloncesto, disfrutando de citas nocturnas en Los Ángeles e incluso se fueron de vacaciones a Italia. Su aparición más reciente fue en la Súper Bowl de este año, donde estuvieron sentados en la sección vip junto a Jay-Z y Paul McCartney.

En septiembre de 2021, Adele publicó su primera fotografía junto a Paul en Instagram, meses después, en mayo de 2022, se mudó con él.

En octubre de 2022, habló sobre los rumores de compromiso, fue un poco tímida al respecto, no descartó la idea de casarse nuevamente, pero no confirmó nada, además, agregó que desea tener más hijos.

