Adiós a Bobby Caldwell, cantante estadounidense

Esta semana, amigos y seguidores de Bobby Caldwell, un conmovedor cantante y compositor de R&B, le dieron el último adiós.

Bobby Caldwell tuvo un gran éxito en 1978 con “What You Won’t Do for Love” y una voz y un estilo musical adorados por generaciones de sus compañeros artistas, ha muerto, dijo su esposa el miércoles.

Mary Caldwell dijo, a medios estadounidenses, que él había fallecido entre sus brazos en su casa de Great Meadows, Nueva Jersey, el martes, tras una larga enfermedad. Tenía 71 años.

“What You Won’t Do for Love” alcanzó el nº 9 en la lista Billboard Hot 100 y el nº 6 en lo que entonces se llamaba la lista Hot Selling Soul Singles. Se convirtió en un estándar a largo plazo y en un éxito que definió la carrera de Caldwell, que también escribió la canción.

Este tema fue versionada por artistas como Boyz II Men y Michael Bolton, y fue sampleada por Tupac Shakur en su canción póstuma “Do For Love”, se lee en sumundodigital.com

Otras canciones de Caldwell fueron sampleadas por artistas de hip-hop como The Notorious B.I.G., Common, Lil Nas X y Chance the Rapper.

Las historias del artistas han salido a relucir en las redes tras su muerte.

El equipo del cantante informó en mayo del año pasado que tuvo una mala reacción a un antibiótico recetado, que le causó la ruptura de su tendón de aquiles y que le provocó una neuropatía periférica.

Pese a ello continuó con su carrera con ayuda de una silla de ruedas, un bastón y sus ayudantes, pero su condición siguió agravándose.

Robert Hunter Caldwell nació en Nueva York en 1951 y creció en la ciudad de Miami (Florida), escuchando a sus ídolos Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole o The Beatles.

Comenzó su carrera a principios de 1970, que se extendió por tres décadas, tocando la guitarra para Little Richard, pero a fines de esa década se lanzó en solitario con su álbum debut "Bobby Caldwell", que incluyó su gran éxito "What You Won't Do For Love" (1978).

