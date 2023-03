Adiós a 'La Tigresa', tenía 89 años

La Asociación Nacional de Intérpretes mediante sus redes sociales dio a conocer que la actriz Irma Serrano, popularmente conocida como "La Tigresa", había fallecido.

Aunque la noticia fue confirmada en la mañana del miércoles 1 de marzo, fuentes extraoficiales han asegurado que habría muerto alrededor de la 1:00 de la madrugada en un hospital en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde ya está siendo velada y se hará un homenaje después en la Ciudad de México, siendo el famoso Teatro Fru Fru el recinto considerado, según medios internacionales.

"Fue de un infarto, se empezó a sentir mal y son cosas que te sorprenden y te hacen explotar la cabeza que no lo entiendes, no lo procesas, no estás pensando que estas cosas van a pasar porque estaba bien, alegre", contó, con la voz entrecortada al programa 'Sale el sol', su sobrino Luis Felipe García.

Su vida

La actriz Irma Serrano nació el 9 de diciembre de 1933 en Comitán de Domínguez, Chiapas, estado de México, donde se ha reportado su muerte.

Su carrera artística arrancó siendo bailarina en un grupo coreográfico a cargo de Chelo La Rue. A pesar de sus grandes dotes en el baile, Irma prefirió la música ranchera, donde tuvo grandes éxitos como El amor de la paloma, Canción de un perso y Nada gano con quererte.

El pasado 8 de diciembre la actriz sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores al aparecer en una fotografía que difundió su familia en redes sociales en donde se ve a la histrionisa arreglada con su característico maquillaje -cejas marcadas, largas y ojos con dos colas de delineador-, vestida de rosa y tomando cerveza, se lee en Infobae.

La actriz de cine y teatro estuvo involucrada en la política de México, pues tuvo un romance con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien le regaló una casa en Lomas de Chapultepec y una mansión en Cuernavaca.

La cantante de ranchero también llegó a tener un acercamiento incluso con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gracias a esto obtuvo un gran éxito dentro del regional mexicano, cautivando por ser de las pocas exponentes femeninas que se aventuraron a hacer líricas con temáticas diferentes a lo que la época les permitía en dicho momento.

Fue en los años de 1970 que la también actriz protagonizó una historieta en la que utilizó su apodo "La Tigresa" y desde entonces Irma Serrano ya no se separó de su sobrenombre.