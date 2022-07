'Adonay': Fallece la mujer que fue inspiración de esta popular canción

"Adonay" es un tema musical muy conocido en varios países del mundo, por estos días están hablando de esta canción por el fallecimiento de la persona a la que fue dedicada.

Se trata de Adonay Ardila Ureña, quien murió este jueves 14 de julio, a los 87 años.

"Adonay" es una canción del gran compositor barranquillero Julio Erazo, quien en un momento de desamor le dedicó sus letras a ella.

La canción es uno de los éxitos tradicionales de la música decembrina colombiana, tal como se lee en medios de comunicación colombianos.

Cada año la gente la baila y la canta en las fiestas y detrás de su letra hay una historia de amor no correspondido, frustrado.

Dentro de la cumbia tiene un gran valor inspiracional y es uno de los sencillos más escuchados en la historia de Colombia, animando año tras año los diciembres de grandes y chicos.

El trasfondo de la melodía interpretada por Rodolfo Aicardi y Los Hispanos, narra la historia de Erazo y Adonay, una pareja de jóvenes enamorados separada por las conveniencias familiares y un amorío a distancia, que dificultó rotundamente la unión.

Yo la visité y ella me dijo: ‘Ya me casé’,entonces yo le dije ‘¡ombe! cómo va hacer esa vaina, me mataste.

En Panamá también se conoce muy bien el tema, esto por la interpretación del tipiquero Ceferino Nieto, que incluyó en el disco Clásicos de Oro.

Ceferino Nieto le puso su ritmo y es muy popular, al punto que también otros artistas del patio la cantan en sus eventos bailables.

