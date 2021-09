'After 3: Almas perdidas', una historia compleja

La penúltima entrega de esta exitosa saga de libros y películas basada en las novelas de Anna Todd, "After. Almas perdidas", llega a las saladas de cine panameñas esta semana.

El origen de esta serie fue estuvo fuera de lo común, ya que la historia comenzó como una fanfiction en 2013.

La escritora Anna Todd decidió escribir una historia ficticia acerca del cantante Harry Styles, que en ese entonces formaba parte de la legendaria "boyband" One Direction, se lee en "Premiere".

Seguramente, cuando Todd publicó la fanfic en el sitio gratuito de Wattpad nunca se imaginó lo lejos que llegaría. La segunda parte de la serie, "After: En mil pedazos", terminó con Tessa y Hardin separados después de una traición que ella no sabe si podía perdonar.

"En After: Almas perdidas" podrán ver si su amor es fuerte para superar la adversidad.

Hardin y Tessa, son el núcleo de la historia contada en la serie de After, por lo que escoger a los actores que los interpretarían no fue fácil. No obstante, desde la primera cinta fueron Hero Fiennes Tiffin y Josephine Langford los que han dado vida a estos personajes y los volverán a ver en "After: Almas perdidas".

Además, una variedad de actores nuevos se integrarán a la serie. Uno de ellos es Chance Perdomo, quien reemplazará a Shane Paul McGhie en el papel de Landon Gibson.

Sinopsis

Tessa comienza un nuevo capítulo de su vida. Pero, mientras se prepara para mudarse a Seattle por el trabajo de sus sueños, los celos de Hardin y su comportamiento impredecible amenazan con terminar su intensa relación.

Su situación se complica cuando aparece el padre de Tessa y salen a la luz impactantes secretos sobre la familia de Hardin. Ahora, ambos deben decidir si vale la pena luchar por su amor o si es hora de ir por caminos separados.

