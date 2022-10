Agenda Cultural: Música, arte y literatura

Aún no sabes qué hacer por estos días y eres amante de las actividades culturales, la agenda de este fin de semana te ofrece varias opciones.

La programación de eventos de estos días es variada, hay opciones para todos los gustos y edades. Toma nota y prepara tu trip cultural.

28 de octubre

¿Eres amante de los libros? El "Trueque de libros" llega a Villa Lucre, con el objetivo de promover el hábito de la lectura. Podrán disfrutar del intercambio de obras literarias y muchas actividades más. Será en PH Villa Lucre Mall (planta baja). En horario 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los organizadores señalan que pueden traer hasta 5 libros. Por cada libro, reciben otro. Los géneros pueden ser novelas, cuentos, poesía y libros para niños.

Solicitan no llevar libros en mal estado, ni libros de textos, manuales, técnicos de consulta o referencia, ni revistas (al menos que sean de arte o literatura de creación).

- A las 7:00 p.m., será el concierto de arpa y flauta, en la galería de arte Juan Manuel Cedeño.

29 de octubre

- A las 10:00 a.m. Habrá un máster class de cuerda. La facilitadora será Susana Salas, en el lobby de la Antigua Sede de Mi Cultura.

- A las 12:00 m.d. se realizará el Party Brass, será un concierto didáctico, los facilitadores serán Panamá Gold Brass. Se llevará a cabo en la Academia de Música de Panamá AMP.

30 de octubre

- Habrá una jornada de puertas abiertas en Panamá Viejo, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Habrán recorridos en el Museo a las 9:00 a.m., 11:00 a.m., 2:00 p.m. y 3:30 p.m.

Tendrán a disposición del público la librería, tienda de regalos y cafetería.

