Agresividad en los perros: ¿Cuáles son las causas?

Uno de los problemas con los que tienen que lidiar algunos dueños de canes es con la agresividad de sus amigos peludos.

Lo primero que analiza un especialista en animales frente a estos casos es el motivo o la causa de la agresividad, las cuales son varias.

La agresividad se puede generar por una dolencia o un comportamiento temperamental, o una combinación de ambas.

En cuanto a la primera opción, es decir, causas médicas, se pueden mencionar neoplasias en el sistema nervioso central, deficiencias sensoriales, estados demenciales y males infecciosos. El dueño del can se puede dar cuenta que esta es la causa si la agresividad aparece de la nada, de forma repentina.

Si hablan de la agresividad producto de un problema de comportamiento, se puede señalar que, dentro de este apartado hay una variedad de características individuales que influyen en la manifestación de una conducta agresiva: Nivel de impulsividad, estados de irritabilidad, aprendizaje, frustración e incertidumbre, mencionan especialistas en www.portalveterinaria.com

Dentro de este tema de la agresividad deben tener claro que la raza no indica el nivel de agresividad, tal como lo indica el médico veterinario Rodrigo Vega Gaubecca de la Clínica Veterinaria Chilibre (@veterinaria_chilibre).

Hace hincapié en que esta conducta está más relacionada a la crianza que le dé el propietario indistintamente de la raza.

El especialista dice que en ocasiones se acusa a un perro de raza Pitbull como de raza de ataque, eso es totalmente falso, "la raza no condiciona la agresividad".

Si su can es agresivo, debe sacarlo a pasear con bozal, no lo dejen suelto. Algunas de las condicionantes que lleva a que una mascota sea agresiva es que no le dedican tiempo, no lo exponen al publico y lo tienen amarrado.

