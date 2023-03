Tener en su zapatera y lucir las Air Jordan es el deseo de aquellos amantes de las famosas zapatillas de baloncesto de Nike; sobre todo, porque dicho calzado se consolidó como las zapatillas favoritas dentro y fuera de la cancha por un solo nombre: Michael Jordan.

Fue el exjugador de baloncesto estadounidense quien provocó la fiebre por las zapatillas, creadas a mediados de los años 80, que aún se mantiene. Precisamente, por esa fiebre se estrenará el 6 de abril, solo en cines, la película AIR: la historia detrás del logo, con Ben Affleck como su director.

AIR revela la increíble asociación revolucionaria entre el entonces novato Michael Jordan y la incipiente división de baloncesto de Nike, que revolucionó el mundo de los deportes y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan.

AIR, protagonizada por Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, con Chris Tucker y Viola Davis, es también una historia conmovedora que sigue la apuesta que define la carrera de un equipo poco convencional con todo en juego, la visión intransigente de una madre que sabe el valor del inmenso talento de su hijo y el fenómeno del baloncesto que se convertiría en el más grande de todos los tiempos.

Durante una conferencia de prensa virtual con el elenco, Ben Affleck dijo que fue fácil dirigir la cinta, porque trabajó con personas conocidas y a las que respeta, por lo que catalogó la labor como "caminar en el aire".

De hecho, Affleck explicó que se dio cuenta de que la madre de Jordan tenía que ser parte predominante de la historia, cuando escuchó al deportista hablar sobre ella, y pudo observar el respeto que le tenía.

"Cuando habló de su madre, me sorprendió y me avergoncé de no haber supuesto que era así, pero cuando lo oí me di cuenta enseguida. Esta es la historia, y es una historia preciosa, y es una historia sobre Deloris Jordan y lo que ella significa para Michael, y que ella es emblemática de lo que tantas madres deben haber significado para tantos atletas...", detalló. Fue entonces cuando pensó en la actriz Viola Davis para interpretar el papel.

Por su parte, Davis, dijo que Deloris es una mujer muy quieta y callada, y envolver todo ese espíritu fue todo un desafío.

En su declaración como director, Affleck dejó claro que AIR no es la historia de Michael Jordan, pero no hay historia sin él.

"Yo no tendría esta película sin contactarlo primero, y estoy agradecido con Michael por compartir lo que era importante para él. Su presencia e influencia se sienten a lo largo de la película, aunque no vemos su cara. Debido a que es un ícono, una figura indiscutiblemente importante y significativa, alguien a quien todo el mundo tiene en tan alta estima, no queríamos romper la ilusión, sino más bien dejé que la audiencia invoque sus propios recuerdos y experiencias de lo que significa Michael Jordan", explicó.