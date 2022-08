Albertina Sacaca: La 'influencer' boliviana que causa furor en las redes sociales

Si te das una vuelta por TikTok de seguro te encontrarás con los videos de Albertina Sacaca, una joven boliviana que se ha convertido en una de las influencers más comentadas del momento.

La tiktoker subió como espuma. Hace solo 12 meses tenía 870 mil seguidores en TikTok, hasta el 24 de julio de 2022 este número subió a 6 millones, es decir aumentó más de cinco veces.

Este crecimiento pudo verse interrumpido cuando en junio de este año TikTok eliminó su cuenta, entonces se vio el poder de sus seguidores: en unos días su cuenta alterna alcanzó el millón de seguidores y poco después la plataforma le devolvió la cuenta original tras el reclamo de sus incondicionales fanes.

¿Quién es Albertina?

Albertina Sacaca es potosina, nació en la provincia Chayanta del departamento de Potosí y tiene 22 años.

“Por motivos de estudios nos hemos tenido que venir a la ciudad de Sucre”, contó la tiktoker en una entrevista con Radio Global de la capital del país hace un año.

La tiktoker visitó La Revista de Unitel hace un año, contó entonces que nunca había pensado alcanzar el reconocimiento que tiene actualmente ya que comenzó todo como una afición más.

“Yo al principio no quería subir ya más videos y ellos mismos me decían: ‘dónde estás, dónde te pierdes’ desde otros países y ellos me han ayudado a crear contenido", dijo.

"Me siguen desde España, Brasil, México”, contó en aquella ocasión.

En un año han cambiado muchas cosas, la fama también tiene su lado malo, al crecer su popularidad llegaron también los ‘haters’.

