Alberto 'Negrito' Quintero es el padre de la hija de Kim Chang

La excompetidora del extinto programa “Calle 7”, Kim Chang, rompió el silencio y reveló la identidad del padre de su hija, Miah.

A inicios de mes, Chang le dio la bienvenida a Miah y durante el embarazo siempre mantuvo en privado quién es el padre de su hija, sin embargo, se cansó de guardar silencio, pues esta persona supuestamente le “quiere jugar sucio”.

Chang, campeona de Calle 7 (2019), confesó que el padre de Miah es el jugador del onceno nacional Alberto “Negrito” Quintero, con quien sostuvo una relación clandestina, ya que el futbolista tiene pareja y tiene tres hijas con ella.

Actualmente, “Negrito” se encuentra en Perú, razón por la cual su representante legal se presentó en una audiencia prenatal, que se celebró este 11 de agosto, y con la cual la madre de Miah no quedó satisfecha.

“La prenatal cubre todo el mes desde el día uno, él solo quiere pagar desde mayo que fue que le interpuse la demanda en el juzgado como si él me preñó en mayo y los 6 meses desde octubre qué? Su abogado contradice porque él me llamó hace un mes que no me preocupara que si se hace la prueba de ADN y la niña era de él se iba a hacer cargo, que no me preocupara por hospital ni nada que él quería que yo estuviera tranquila, le escribí ya nació la bebé, nunca me respondió… no quiere hacerse responsable, yo solo pido la mitad de todo lo que he gastado más que eso está jugando sucio y eso no se hace allá arriba hay un Dios que todo lo ve”, comentó Chang.

La madre es la mayor interesada en que se haga la prueba de ADN, sin embargo, supuestamente “Negrito” no puede salir de Perú hasta finales de año, ya que el equipo en el que milita lo puede penalizar.

Chang está muy triste por el comportamiento del futbolista y deduce que no le “importa” su hija, no responde los mensajes y hasta la fecha no ha preguntado por la pequeña Maih.

De acuerdo a las declaraciones de Chang, “Negrito” no es un ningún ejemplo a seguir, es machista y desde el día uno que la excompetidora le confesó que estaba embarazada y que iba a tener el bebé este se mostró en desacuerdo.

“Desde el día 1 le dije estoy embarazada y que lo iba a tener, me dijo que no lo tuviera porque él no podía hacerle eso a su familia que le había fallado. Me duele, me da tristeza su comportamiento, la niña no tiene la culpa, pero sí corrió a mandarme dinero cuando le dije que tenía que ir con mi ginecólogo y ver qué se hacía; no sé qué pensó, pensó que no lo tendría, allí no dudó en enviarme $500”, aseguró Chang.

La madre de Miah solo exige que el futbolista se responsabilice como padre, pues “ambos somos adultos y sabíamos lo que hacíamos”, reconoció Chang.

