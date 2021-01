Alejandra Jaramillo a Efraín Ruales: 'Te amo con mi alma Efraín y las almas que se unen no se separan jamás'

El asesinato del periodista ecuatoriano Efraín Ruales sigue causando conmoción.

Versión impresa

Su novia, Alejandra Jaramillo, publicó un profundo mensaje.

Alejandra Jaramillo estuvo durante todo el proceso de levantamiento del cuerpo, traslado a la morgue y posteriormente velatorio del también 'influencer' guayaquileño, según medios internacionales.

"La Caramelo", como se le conoce a Alejandra Jaramillo, publicó un mensaje sobre su amado.

Junto a foto de Efraín Ruales escribió: "No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo".

Añadió: "Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar".

"Y nuestro matrimonio? Y los 4 hijos que querías tener? y que entre risas te decía que solo iban a ser dos", dijo.

Continuó: "Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas".

VEA TAMBIÉN: Señorita Panamá 2021: ¿Cuándo realizarán este certamen de belleza?

"Qué hago con nuestros sueños? Con nuestros anhelos? Casémonos mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel. Justicia? Justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte, justo sería que estés con Nachita, tus hermanos y sobrinos consintiéndolos".

"Ven mi amor, ven abrázame por favor y háblame al oído. Dime que todo esto es una pesadilla y que volveremos a estar juntos", dijo.

"Baja un ratito y vamos a desayunar al lago, baja un ratito para mimar a la bebe de papá. Te amo con mi alma Efraín, y las almas que se unen no se separan jamás", finalizó con un emoticón de corazón partido.