Alexa Chacón: 'No vine a este mundo a pasar por alto abusos'

La expresentadora de televisión y experta en moda, Alexa Chacón compartió un emotivo mensaje donde deja claro que ya no le interesan los mensajes donde la critican por su peso.

En su Instagram, Alexa Chacón, cuenta que este iba a ser un simple outfit post, pero "yo no vine a este mundo a pasar por alto abusos. Vine a ser una líder de lo que creo", dijo.

"Haber dejado mi vida entera en Panamá para estudiar en Londres una maestría con el solemne propósito de regresar y hacer un mejor Panamá desde mi rubro es la prueba fehaciente de eso", continúa.

No obstante, también menciona los malos ratos que pasó por causa de personas que hablan de su peso, pero estos ya no les afectan.

"Desde hace siete años me he tenido que aguantar cuanto comentario sobre mi peso y físico han querido decir. Lo he leído todo", dijo.

"Siempre mi peso es tema de conversación en las mentes pobres de quienes creen pueden ofender con dichos agravios o piensan que su opinión sobre el peso ajeno es digna de decirse en voz alta. Qué me afecten esos comentarios es muy 2010. Ya eso pasó. Eso lo viví, lloré y sufrí… no me tocan", señaló.

Prosiguió: "Es muy fácil dejar las cosas ahí. Ignorar o seguir, pero como dije arriba, ¿Qué agente de cambio permite que lo que está mal continúe en sus narices simplemente porque ya a ella no le afecta? Ninguno".

"La razón por la que esto es un tema más grande que yo, es porque yo quiero ver a Panamá próspera. La quiero ver avanzando, creciendo, siendo mejor, que seamos líderes de lo bueno y no lo malo. Pero eso tiene un precio a pagar. Y es bastante simple: no se puede avanzar si la mentalidad no evoluciona", reflexiona.

"Yo entiendo que todas estas personas crecieron escuchando que hablar del peso ajeno, o de los senos y nalgas ajenas estaba bien, pero eso ya no es así, el mundo cambió", resaltó.

Añadió: "En una ciudad como la que vivo alguien suelta un comentario de ese tamaño y lo que viene bajamdp es una señora ubicada de quien sea que te oiga. Ni siquiera tiene que ser con ellos. La conciencia social va más allá de individuo y de lo que nos jode de manera particular", contó.

"¿Por qué? Porque si no lo hacemos para la sociedad, no cambia nada!!! Esa persona que me lo dice a mí, se lo dice a una sobrina o lo dice en el trabajo a una compañera. No es una epidemia que me afecta a mí, afecta a todas", exclamó.

Finalizó: "Aquí, en este perfil, seguimos. A las mujeres que me leen y encuentran en mi cuenta y contenido un refugio de aceptación, que sepan que no estoy cerca de parar y que mientras pueda inspirarles lo haré con todo el gusto del mundo, así sean cuatro gatos y una cacatúa".