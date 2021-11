American Music Awards: Lista de los ganadores 2021

En la edición 2021 de los premios American Music Awards causó revuelo tras la presentación de la agrupación surcoreana BTS. El grupo se llevó ganó la categoría de “El Artista del Año”.

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido por su nombre artístico cómo Bad Bunny, es premiado con el Mejor álbum Latino “El último tour del mundo”.

También la cantante de género urbano Becky G, se llevó el premio a Mejor Artista Latina del Año.

"Esto es una locura, estamos presentes", dice Becky G, intérprete de 'Fulanito',

No obstante, aquí le dejamos la lista con algunos de los ganadores.

Nuevo artista del año

Olivia Rodrigo

Artista del año

BTS

Colaboración del año

Doja Cat ft. SZA "Kiss Me More"

Canción favorita en tendencia

Megan Thee Stallion "Body"

Video musical favorito

Lil Nas X "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Artista masculino favorito

Ed Sheeran

Artista femenina favorita

Taylor Swift

Dúo o grupo pop favorito

BTS

Álbum pop favorito

Taylor Swift "Evermore"

Canción pop favorito

BTS "Butter"

Álbum R&B favorito

Doja Cat "Planet Her"

Artista Latino Masculino favorito

Bad Bunny

La gala de los American Music Awards 2021, se dio en el Microsoft Theatre de Los Ángeles en donde fueron premiados a los artistas más populares.

