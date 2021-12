'And Just Like That': Explican la causa de la muerte de uno de sus personajes

Los seguidores de "Sex and the City" aún no se recuperan de los eventos que tuvieron lugar en el primer capítulo de su spin-off, "And Just Like That".

El regreso de Carrie, Charlotte y Miranda fue una montaña rusa de emociones, paso de la felicidad, nostalgia y finalmente a la tristeza debido a la muerte del esposo de una de los personajes principales.

¡Alerta de spoiler! La muerte de Mr. Big, interpretado por Chris Noth, a causa de un ataque al corazón fue un trago amargo para los fanáticos.

La cardióloga preventiva Suzanne Steinbaum explicó, en un comunicado publicado en "Los Ángeles Times", que el personaje de la serie llevaba un estilo de vida extravagante, cócteles, puros y grandes steaks; y aunado a sus antecedentes familiares fueron la causa probable de su muerte.

Steinbaum afirma que la muerte de este personaje no guarda relación con el uso de la bicicleta, pues cuando sufrió el ataque acababa de terminar una rutina, por el contrario, pudo ayudar a retrasar el evento cardíaco.

La especialista hace énfasis en que las muertes relacionadas con cardiopatías se pueden evitar adoptando un estilo de vida saludable; dieta y ejercicio.

Como recordaran, John James Preston, nombre real de Mr. Big, tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico en el capítulo 11 de la sexta temporada de la serie original por un episodio cardíaco.'



El 9 de diciembre, estrenó 'Sex and the City', spin-off de 'The sex and the City', y ya están disponibles en la plataforma HBO Max los primeros dos episodios.



En el primer capítulo se despide de la pantalla chica Mr. Big y se explica el motivo de la ausencia de Samantha Jones, personaje interpretado por Kim Cattrall.

Por otra parte, en los dos primeros capítulos, los cuales fueron estrenados el 9 de diciembre por HBO Max, explicaron los motivos de la ausencia de la desinhibida publicista Samantha Jones.

Samantha y Carrie se pelearon, y por ello, se distanciaron, y la publicista decidió mudarse a Londres y cortar todo contacto con el personaje interpretado por Sarah Jessica Parker.

"Le dije que debido a cómo es el negocio de los libros ahora, simplemente no tenía sentido mantenerla como publicista. Ella me dijo que estaba bien, y luego me despidió como amiga (...). Dejó de contestarme las llamadas. Comprendo que estuviera decepcionada, pero pensaba que yo para ella era más que un cajero. Pensé que las cuatro seríamos amigas para siempre", le dice Carrie a Miranda en una escena en el primer episodio.

A pesar de que la amistad no finalizó en buenos términos, Samantha estuvo para Carrie en el momento más difícil de su vida, le envió un arreglo de rosas blancas por el funeral de Mr. Big, con una tarjeta que decía "Con amor, Samantha".

Los próximos capítulos estrenaran semanalmente, cada jueves se lanzará un nuevo episodio, el último episodio estrenará el 20 de enero de 2022.

Buenas noches a todos excepto Michael Patrick King por matar a Mr. Big #AndJustLikeThat pic.twitter.com/MKSxhB4f9k— (@sam_cocoglam) December 11, 2021

Una parte de mi acaba de morir con el primer capítulo de and just like that pic.twitter.com/wM98kfk2cu— Mari Barrios (@Mari_77) December 10, 2021

La Moda siempre ha sido otro personaje en la serie de Sex and The City y ahora en And Just Like That también lo es.

Cuando vean los nuevos episodios esta ilustración va a cobrar mayor relevancia. Trust me pic.twitter.com/kdOpW0GsFz— Josué Rojas (@joshimprovises) December 9, 2021

Mr. Big me ha hecho llorar más que mi ex#AndJustLikeThat pic.twitter.com/fKb4SIKc8g— HBO Max Latinoamérica. (@HBOMaxLA) December 10, 2021

