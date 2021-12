Carmen Salinas: Le dan el último adiós a la actriz mexicana

Carmen Salinas dejó un gran vacío en el mundo del espectáculo, decenas de actores se han pronunciado reconociéndole sus virtudes, el carisma y la trayectoria de su trabajo.

A primera hora de este viernes 10 de diciembre el cuerpo de la actriz fue trasladado a la funeraria Gayosso de Félix Cuevas, ubicada en la Colonia del Valle, al sur de México.

En ese lugar amigos y seguidores se despidieron de la actriz que marcó a muchas generaciones fanáticas de novelas.

El cuerpo de Salinas salió del hospital, en la colonia Roma alrededor de las 3:30 a. m. y llegó hasta el fúnebre recinto 30 minutos después.

Según medios internacionales, los familiares de Salinas estuvieron presentes en la funeraria.

Luego se dirigieron a sus domicilios en donde deseaban tener una reunión luctuosa, más privada entre los seres queridos.

“Agradezco el amor y cariño. Ya no pudo mi mamá seguir. Ya está con mi hermanito y con mi tío Chato. Me voy a despedir de ella. Les agradezco. Se le bajó la presión, tuvimos que subir para despedirnos de ella. Le dije ‘mamacita linda sé que ya tienes que partir, no te preocupes, ve en paz con mi hermanito y mi tío Chato. Te vamos a extrañar mucho, pero ve en paz. Apenas podía respirar. Estaba mal de la presión. El último momento cuando subí fue como a las ocho”, indicó la hija de la primera actriz.

Carmen Salinas Lozano nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, en el norteño estado de Coahuila, según la página oficial de la Cámara de Diputados.

Su vocación por el arte y en especial por la actuación germinó de niña.

Comenzó participando en concursos para aficionados junto con su hermana Josefina en diversas radios locales.

