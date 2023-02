Andrea Legarreta: 'Erik lo que menos tiene es ser gay'

La actriz y presentadora de televisión Andrea Legarreta está pasando por un momento difícil, la separación de su esposo, el cantante Erik Rubín.

Desde hace cinco 5 meses habían decidido separarse en mutuo acuerdo y sin ningún conflicto de por medio. Ella ha negado que haya una tercera persona.

"Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio…", escribieron.

Añadieron: "Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja".

Ambos dejaron la esperanza de que pueden volver a estar juntos, ya que la decisión que tomaron no fue en base al rencor o por una infidelidad.

Sin embargo, tras esta separación han salido a relucir un video antiguo en el que aparece Erik Rubín casi besándose con Apio Quijano de Kabah. Andrea Legarreta señaló que el video en el que aparece Erik con Apio, a punto de darse un beso, es absurdo.

"Es absurdo. Me parece que hay gente que es muy mala, muy cruel, sin empatía y a lo mejor sus propias historias de vida han sido duras y entonces dicen: ‘ven como no existe el amor. Respeto muchísimo a la comunidad, pero Erik lo que menos tiene es ser gay. Yo quiero mucho al Apio", dijo.

Señaló que se trata de bromas entre amigos y puso como ejemplo a sus compañeros del programa "Hoy", Raúl Araiza, Paul Stanley, entre otros, incluso mencionó que la propia Galilea Montijo bromea con ella a que le va a dar besos.

La presentadora también negó que entre Erik Rubín y Melissa de JNS hubiera un romance, luego de que también fueran captados en momento romántico en un show del "90’s Pop Tour".

“Es absurdo, Melissa está enamorada de su Poncho, Erik y Melissa son grandes amigos y se quieren muchísimo y cosas que suceden en el escenario, estos momentos de coreografías, por dios, somos mucho más inteligentes que eso”, dijo en una entrevista a los medios al salir del programa "Hoy".

